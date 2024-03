A helyettes államtitkár kiemelte, a FAO által készült felmérések rávilágítanak arra, hogy világszerte jelentős eltérések tapasztalhatók az élelmiszerellátásban. Hozzátette, hogy a nemzetközi szervezet irányelvei az élelmiszerbiztonság és fenntarthatóság szempontjából is mérvadók. Céljuk az, hogy az élelmiszertermelés, feldolgozás, elosztás és fogyasztás olyan módon történjen, hogy az kielégítse az emberek jelenlegi szükségleteit, anélkül hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit. Ezekre az irányelvekre épül a "Farm to Fork" stratégia, amire a Közös Agrárpolitika finanszírozási és támogatási rendszere, valamint a hulladékkeret irányelv és az élelmiszerpazarlás csökkentése is támaszkodik.

Felkai Beáta Olga felhívta a figyelmet arra, hogy az élelmiszerhulladéknál egyaránt beszélünk kell az élelmiszerpazarlásról és a veszteségről is. Az előbbi a fogyasztói szinten jellemzőbb, míg az utóbbi inkább a termelési, feldolgozási és elosztási folyamatok során fordul elő. Mindkettő jelentős probléma az élelmiszerláncban, és azok csökkentése fontos cél a fenntartható élelmiszerellátás kialakítása érdekében. Az uniós törekvések az egész láncra kiterjednek, nem csupán egy szegmensre fókuszálnak. Azonban a fogyasztói edukáció ebben is fontos, mert az élelmiszerpazarlás általában akkor fordul elő, amikor az emberek túl sokat vesznek, főznek és nem használják fel vagy fogyasztják el az összes ételt.

A helyettes államtitkár kitért arra is hogy, az újrahasznosítható csomagolóanyagok iránti igény növekszik, ezért innovatív megoldásokra van szükség a fogyasztók támogatásához. A csomagolásnál is az ésszerűségre kell törekedni. Fontos, hogy a csomagolás higiénikus és biztonságos legyen, és megfelelő tájékoztatást nyújtson a fogyasztók számára. Az élelmiszerlánc fenntarthatóságának előmozdítása érdekében minden szereplőnek felelősséget kell vállalnia. A mi feladatunk és lehetőségünk, hogy erősítsük a láncszemléletű gondolkodást és felelősségvállalást, mert a fenntarthatóság, nem egy emberen, hanem mindenkinek az összehangolt munkáján múlik - tette hozzá.