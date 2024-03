– A tavalyi szüretelésű borokból választják ki a legjobbat, és az adott évben az lesz településünk bora – mondta Klotz Péter. – Ezen az alkalmon a borászoknak lehetősége van arra is, hogy értékeljék a termést, megosszák egymással terveiket, illetve az önkormányzattal meg tudják beszélni miben lenne szükségük segítségre. Számunkra is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan borunk, mellyel népszerűsíteni tudjuk településünket – fogalmazott Szőlősgyörök polgármestere. Klotz Péter hozzátette, a Göre-bor kiválasztáson próbálnak figyelni arra is, hogy minden évben másik pincészet bora nyerje el a címet.