Vadkamera figyeli a szemetelőket

Nagy Attila arról is beszélt lapunknak, az illegális szemetelőknek most már van félnivalója, ugyanis egy hónappal ezelőtt kettő vadkamerát is kitettek az út mellé valahova, hogy be tudják azonosítani azokat, akik kidobják a hulladékot. Nagy Attila hozzátette, bővítik is majd a kamerarendszert és hamarosan újabb vadkamarákat szerelnek fel. Az országban lévő illegális hulladéklerakókat bárki bejelentheti egy telefonos alkalmazáson keresztül. A HulladékRadar elnevezésű applikáción keresztül meg lehet jelölni a szemétkupac pontos helyet és azt fényképpel is megmutatni. Az alkalmazásnak köszönhetően a hatóságok könnyebben tudomást szereznek az illegális lerakókról, ezáltal gyorsabban tudják majd felszámolni.