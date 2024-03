Mikor beléptünk Kiss László házába, hamar rájöttünk, hogy nem egyszerűen mellékes hóbortból, vagy unaloműző kedvtelésből készíti el hadihajók modelljeit. A lakás több szobája volt telezsúfolva a második világháború ikonikus hadihajóival. A legkisebbek is egy- másfél méteresek voltak, míg a legnagyobb, az USS Enterprise közel négy méteres hosszával nyugodtan tűrte elképedt pillantásainkat a szoba közepén. Egy közös volt mindegyik járműben: nagyon aprólékosan megépített, tökéletes kicsinyített másai voltak az eredetieknek.

Hadihajók, amerre a szem ellát

– ­Először repülőmodelleket építettem, de hamar rájöttem, hogy azok nagyon törékenyek – mesélt a kezdetekről Kiss László. – Így aztán áttértem a hajómodellekre. Mára 24 hajót építettem össze az elmúlt évtizedek alatt.

Az asztalokon, állványokon, szekrényeken méltóságteljesen elterülő hajók legtöbbje amerikai, de a az egyébként nagy szoba másik felébe fordulva találhatunk német, japán hajókat is. A tengeralattjárók között – mert hogy ilyeneket is épített László – szintén találhatunk amerikai, német, és angol járművek mását is. A különbség csak annyi, hogy itt a legendás U-boat szépen megosztotta helyét a szekrény tetején, a szövetségesek hajóival, tengeralattjáróival.

A hadihajók mellé történelmük is jár

– Az USS Enterprise a legnagyobb hajóm, de mellette látható az USS Missouri, amelyik arról híres, hogy azon írták alá az amerikai-japán békeszerződést – részletezte a az eredeti hajók történeteit az építő. ­– De megépítettem a német Bismarckot is, ami bár nagyon szép hajó lett, de az eredetit az angolok megtorpedózták és elsüllyedt.

A Bismarck csatahajó utolsó csatája[m 3] az Atlanti-óceánon mintegy 300 tengeri mérföld (550 km) távolságra volt Bresttől 1941. május 26-27-én. Habár döntő jelenségű összecsapás volt kapitális hadihajók között, a csatának nincs általánosan elfogadott megnevezése. Május 24-én a Dánia-szorosban vívott csatában a Bismarck üzemanyagtartályai megsérültek és több géptermét, közte az egyik kazántermet elöntötte a víz. Ez után a Bretagne-ban lévő Brestet igyekezett elérni.[1] Később a nap folyamán röviden szembeszállt az üldözőivel, a Prince of Wales csatahajóval valamint a Norfolk és a Suffolk nehézcirkálókkal, hogy a vele tartó Prinz Eugen nehézcirkáló zavartalanul különválhasson és egyedül folytathassa a portyázást az Atlanti-óceánon. Május 25-én a brit hajók szem elől veszítették a kelet-délkeleti irányban Franciaország felé tartó Bismarckot, melyről azt hitték Norvégiába tart és ezért északkelet felé kutattak utána. Május 25-én a hadműveletet vezető Günther Lütjens tengernagy nyilvánvalóan még mindig úgy hitte, hogy nem sikerült leráznia az üldözőit és egy hosszabb jelentést küldött a Németországba. A britek ennek alapján bemérhették a hozzávetőleges pozícióját és repülőgépeket küldtek ki a felkutatására. Május 26-án reggel észlelte ismét egy Catalina repülőcsónak a német csatahajót. A megfigyelését ezután egy Gibraltár felől érkező repülőgép-hordozó gépei vették át. A Bismarck elfogására tett hadműveletek négy fő fázisra oszthatók. Az első az Ark Royal repülőgép-hordozó torpedóbombázóinak támadása május 26-ikán este, amivel sikerült megrongálni a csatahajó kormányművét és ezzel manőverképtelenné tenni. A második szakasz a csatahajó zaklatása volt május 26-27-ike éjszakáján brit rombolók által, aminek során nem érte komoly károsodás egyik hajót sem. A harmadik fázis május 27-ike reggelén a Rodney és King George V csatahajók támadása volt cirkálók támogatása mellett. A közel 100 perces lövetés után a számtalan gránát- illetve torpedótalálat és a saját legénysége által végrehajtott önelsüllyesztés után elmerült.[2] Brit oldalon a Rodney könnyebben megsérült a közvetlenül mellette becsapódó gránátoktól és a saját lövegei torkolattüzének légnyomásától.[3] A britek 111 hajótöröttet mentettek ki a vízből[m 4] mielőtt parancsot kaptak volna az elvonulásra egy – tévesnek bizonyuló – tengeralattjáró-észlelés miatt. Ezzel több száz hajótöröttet hagytak a sorsára. Másnap reggel egy helyszínre érkező tengeralattjáró és meteorológiai figyelőhajó még öt túlélőt talált. Az utolsó (negyedik) szakaszban a visszatérő brit hajók ellen másnap, május 28-án a Luftwaffe repülőgépei csaptak le és elsüllyesztették a Mashona rombolót.

A hajókon minden olyan részlet megtalálható, amit egy civil ember ismerhet róluk. Így minden fegyverzet, és radar ott van és akkora, ahol az eredetin. A hajókhoz sikerült minden esetben eredeti terveket szereznie Kiss Lászlónak. Hihetetlenül hangzik, de a hatalmas hajók nem alkatrészekből épültek fel, hanem minden egyes darabot egyenként fából faragott ki, majd illesztett össze a modellező. Mégis, minden a legapróbb részletig élethű maradt.