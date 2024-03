A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint a NAV szakmai területeinek szakemberei az egyeztetésen közös érdek mentén gondolkodtak a dohányipari szereplők képviselőivel.

– Azonnali és jövőbeli cselekvésben megnyilvánuló irányvonalakat szabtak kommunikációs, bűnügyi, rendészeti és adózási területeteket is érintően – közölte pénteken az adóhatóság. – Az értekezleten egyeztették azokat az egymásnak átadható információkat, amelyek az illegális kereskedelem elleni harcban, az eredményes felderítésben, a keresleti és kínálati oldal visszaszorításában alapozzák meg a felderítési hatékonyságot. Az egyeztetésen szóba került a jogszabálymódosítások kezdeményezésének lehetősége is.

A találkozón a NAV bűnügyi szakterületének vezetői helyzetképet vázoltak az elmúlt időszak felderítéseiről, az illegális dohánygyárak felszámolásáról, a nagyobb bűnügyek nyomozásában elért sikerekről, miközben hangsúlyozták, hogy ez a „projekt” még korántsem befejezett, tennivaló akad bőven. A NAV tájékoztatása szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a prevenció és a kommunikáció, melyben szerepet vállalnak a dohánypiaci szereplők is, miközben a jogsértések terén a bűnügyi, rendészeti és adószakmai szakemberek dinamizálják a kooperációt, hogy még több eredményt érjenek el a felderítések során.

– Szóba került, hogy a hagyományos dohánytermékek illegális piacának visszaszorítása mellett, az új típusú dohánytermékek kontrollja is kerüljön a fókuszba – olvasható a NAV tájékoztatójában. – Egységes küldetésnek tekinthető, hogy gátat szabjunk az Elf Bar és a Poco Bar, vagyis az ízesített, elektronikus cigaretták – mint népszerű fogyasztói termékek – illegális beszerzési útvonalainak. A NAV és szövetségesei leszögezték: társadalmi szerepvállalásként közös, elsöprő kampányt kell indítaniuk az ellenőrizetlen helyről származó, egészségre fokozottan veszélyes dohánytermékek térhódításával szemben.