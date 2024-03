– Erőt, tisztességet – így köszöntek a bevonuló huszárok a Tar Csatár Központi óvodába járó nyolcvan­nyolc kisgyereknek kedden. A nagy csoportosok korábban már találkoztak velük, Galló Zoé Hanna fel is elevenítette tavalyi élményeit: van kardjuk és tavaly lőttek is, amitől nagyon megijedtem, ezért most majd megszorítom az ovistársam kezét – mondta izgatottan.

Fotó: Lang Róbert

Váradi Olivér Bence az elsők között jelentkezett, hogy a kezébe vegye a huszárok karját. Nem volt könnyű dolga, mert amíg társai számoltak, ki kellett tartania a fegyvert.

Máj Péter és Stéger Béla március 14-ig 56 foglalkozást tart a somogyi óvodákban, sőt még Komlóra is van meghívásuk.

– Bemutatjuk a gyerekeknek a huszárok viseletét a csákótól a csizmáig – mondta el Máj Péter, a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének társelnöke. – A nagyobbak mostanra megjegyezték a tanultakat és már büszkén sorolják.