Jelentősen bővült a kínálat a Balatonnál, miközben az ingatlanárak helyben toporognak, aminek első jelei már 2022 nyarán láthatóak voltak, a tendencia azóta egyre erősebb – összegezte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A balatoni régiót lendületben tartja, hogy az elmúlt két-három évben rengeteg ingatlanfejlesztés indult. Ugyancsak növeli a likviditást a térségben, hogy ha rosszra fordul a gazdasági vagy épp a finanszírozási helyzet, akkor a legtöbben a második otthonukat dobják piacra az elsődleges helyett, jellemzően a befektetésre vett ingatlanokon realizálják az addig felhalmozódott értéknövekményt – mondta Balogh László.

Mind az északi, mind pedig a déli parton 10-20 százalékkal közötti mértékben bővült a kínálat, az elmúlt egy évben pedig az árak is csökkentek reál értelemben véve. A déli parton nominális értelemben véve is csökkentek az árak – mutatott rá az ingatlan.com vezető szakértője.

A legnagyobb magyarországi ingatlanhirdetési felületen tapasztaltak szerint a kereslet tavalyhoz képest élénkült a január-februári időszakban, de még nincs azon a szinten mint 2022 első két hónapjában.

Hol vannak a vevők?

Tavaly nagymértékű, közel 40 százalékos keresletcsökkenés volt az év első két hónapjában, idén viszont 13 százalékkal bővült az érdeklődések száma, de még jellemzően a két évvel ezelőttit meg sem közelíti. Az egy évvel ezelőtti és az idei első két hónap adatait összevetve az látszik, hogy mind a déli parton és környékén, mind az északi parton, sőt, a Kis-Balaton környékén is nőtt, 13-23 százalékkal több érdeklődést regisztráltak, kevesebb csak az északi part környéki, azaz nem tóparti településeken volt a telefonos érdeklődés, mint tavaly.

A balatoni piacon azt érdemes látni, hogy hiába lassult, az árak bizonyos régióban drágábbak, mint Budapest. A lassulás első jeleit 2022 nyarán már lehetett látni, a kínálat növekedése ebből adódóan kevésbé meglepetés a szakértő szerint.

Miért van több eladó ingatlan a Balatonnál?

A balatoni ingatlanok a családi vagyonportfólió részét képezhetik, sokaknak kiváló befektetési forma volt ez 2015-2022 között. Az árak 2018 után kilőttek, a Covid idején pedig még jobban drágultak a tó környékén a nyaralók. Szerencsés egybeesés, hogy a legnagyobb ívű árnövekedés közben a tulajdonosok aktívan tudták használni a balatoni ingatlanjaikat, a karantén idején sokan oda is költöztek. Most meg vissza, többségében a fővárosba és agglomerációjába. A kínálatbővülést magyarázza, hogy most realizálni akarják a befektetésen elért hozamot az eladók, akik olcsón jutnak forráshoz így. Azok a vállalkozók pedig, akik cégük nyereségét balatoni ingatlanba fordították, a megváltozott piaci környezetben banki hitelt nem akarnak felvenni, olcsóbb finanszírozási lehetőséget pedig ebben találnak.

Kevéssé tartja valószínűnek a balatoni ingatlan árának külföldi ingatlanba fektetését Balogh, aki szerint nem a vonzóbb külföldi piacok, hanem a már említett okok miatt nőtt meg az eladó ingatlanok száma a térségben.

Toplistás települések

A legtöbb eladó ingatlant Siófokon hirdetik, szám szerint most is mintegy 2,5 ezret, pontosan annyit, mint egy évvel korábban. Miközben minden második déli-parti eladó nyaraló siófoki, a második legnagyobb piacot Keszthelyen, a harmadik legtöbb eladó nyaralót pedig Balatonfüreden találjuk.

Elsősorban nyaralóövezet maradt a térség, nem állandó lakóhelye az ingatlantulajdonosoknak Fotó: Shutterstock

Érdekes, hogy míg Siófokon nem nőtt a kínálat, Keszthelyen például nagyot ugrott, a tavalyi 563 helyett egy évvel később már 737 hirdetés volt aktív, és Balatonfüreden is 530 helyett most 620 eladó ingatlan között válogathatnak a vevők. A Balaton környékén tavaly az első két hónapban látványosan nagyobb a kínálat, mint egy éve, most 9470 eladó nyaraló van a piacon a tavalyi 8347 helyett.

