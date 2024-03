A magyar csapat magabiztos versenyzéssel biztosította a helyét a világ legrangosabb szakácsversenyének, A Bocuse d’Or döntőjén, amelyet 2025 januárjában tartanak. A magyarok a norvégiai versenyen a legjobb tálnak járó különdíjat kapták és hatodikként zártak a skandináv országok és Franciaország mögött az európai válogatón.

A csapat élén Kelemen Roland, a Hunguest Sóstó séfhelyettese szerepelt. Commis-ja a siófoki Fodor Noel volt, aki helyi HB sörkert szakácsaként dolgozik. A fiatal séfet Norvégiában értük utol a verseny után.

– Nagyszerű élmény volt részt venni ezen a versenyen, a mai napig nem tértünk magunkhoz. Fantasztikus volt a szervezés és egy ilyen megméretésen az ember mindig tanul valami újat és olyan emberekkel is találkozik, akikre felnéz, ez pedig felejthetetlen élmény, mondta lapunk érdeklődésére Fodor Noel.

A versenyzők feladata az volt, hogy egy olyan tányért készítsenek, amelyhez rénszarvas húst használtak fel, valamint az ikonikus skandináv párlatot az Aquavitet. Míg a táltéma a fröyai fésűkagyló, valamint a norvég skrei volt, ez utóbbi egy helyi tőkehal fajta, amely íváskor az óceánra megy, s ilyenkor, március közepén tér vissza a partok közelébe. Különlegessége, hogy ilyenkor sokkal izmosabban jön vissza, amitől jobb a húsa.

– Comisseként a köretekkel foglalkoztam többet. A rénszarvasnál használtunk céklát és zselici somot is, de póréhagymát és burgonyát, valamint spárgát is, mesélte Fodor Noel.

A kétnapos trondheimi válogatón Csapody Balázs, a Bocuse d’Or Akadémia alelnöke is részt vett, aki azt mondta, nagyon büszke a csapatra.

– Ez egy fantasztikus siker és egy olyan csapatunk van megint, aki a világ élmezőnyében van. Az európai ugyanis a világ élmezőnye, tette hozzá a balatonszemesi gasztronómiai szakember. Ráadásul a nagyon erősnek számító skandináv országok és Franciaország előzött csak meg minket.

Fotók: Bocuse d’Or Official