Az ügyvédi kamarák története nem választható el az országétól, mert ha valami rossz történt az országban, az lecsapódott az ügyvédi kamarákban is. Az 1870-es években 70 somogyi ügyvéd dolgozott, nagy részük Kaposváron. 1944-ben 54 zsidó ügyvédet zártak ki a származásuk miatt, és az 50-es években a somogyi ügyvédek negyedét kitelepítették.

– A somogyi kamara történetének tanulsága, hogy mindig olyan vezetőre talált, amelyik ragaszkodott a demokratikus meggyőződéséhez és a jogállamiság eszményéhez – mondta Pongráczné Csorba Éva, a kamara elnöke, aki öt generációs jogász család sarja, és az ősei is kamarai tagok voltak.

– Egységes és összetartozó a somogyi jogásztársadalom, és ez 100 évvel ezelőtt is így volt – emelte ki köszöntőjében Hajnal Éva, a Kaposvári Törvényszék elnöke, aki felidézte, hogy 1924-ben a törvényszék könyvtárában tartották a kamara alakuló ülését.

– A kamara csak úgy tud értékteremtő munkát végezni, hogy autonómiája ruházza fel közbizalommal – hangsúlyozta Fekete László, a kamara örökös és tiszteletbeli elnöke.