– Az alapképzések népszerűsége négy, a mesterképzéseké tizenhárom százalékkal emelkedett tavalyhoz képest – mondta tájékoztatójában Vörös Péter. A pedagógiai képzések iránt továbbra is nagyon sokan érdeklődnek, huszonkilenc százalékkal többen jelölték meg első helyen, mint egy éve.

A campus főigazgatója kiemelte, a gyógypedagógia, az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakot majdnem húsz százalékkal többen választották. A tanító szaknál pedig megduplázódott a jelentkezők száma.

– A műszaki képzések népszerűsége is töretlen – hangsúlyozta Vörös Péter. – Egyetemünk reagált a vállalati igényekre, ezért idén először meghirdettük a gépész­mérnök alapszakot levelező formában is. Agrárterületen a mezőgazdasági, az állattenyésztő mérnök, valamint a lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki alapszakok is népszerűek. A gazdaságtudományi képzési területen nagy népszerűségnek örvend a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment alapszak, de szép számmal jelentkeztek a vezetés és szervezés mesterképzésre is – mondta a főigazgató.

Vörös Péter kiemelte, a művészeti képzések iránti érdeklődés idén sem okozott meglepetést. A legnépszerűbb továbbra is a színészképzés, melyre 303-an jelentkeztek. Ez tizenöt százalékos túljelentkezés. Erre a szakra évente általában húsz hallgatót vesznek fel.

A MATE Kaposvári Campusára első helyen jelentkezők 53,5 százaléka a pedagógus, 22 az agrár, 13 a gazdaságtudományi, 8,5 a művészet- és művészetközvetítés, 3 százaléka a műszaki, informatikai területet választotta.

A campus főigazgatója érdeklődésünkre elmondta, több fejlesztést is megvalósítottak az elmúlt években azért, hogy még vonzóbbá tegyék az egyetemet. Emellett nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi cégekkel, oktatási intézményekkel. – Vannak olyan cégek, amikkel együtt dolgozunk különböző kutatás-fejlesztési pályázatokban, és a vállalati igényeket figyelembe véve folyamatosan alakítjuk és formáljuk a képzéseket – hangsúlyozta Vörös Péter.

Akkor jó a mesterképzés, ha az alapszakok is jól működnek

Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgató-helyettese az eseményen elmondta, sokat tettek azért, hogy népszerűsítsék a kaposvári egyetemet. Az elmúlt egy évben nagyjából 60 középiskolába látogattak el, részt vettek az Educatio, valamint a vármegyei és régiós kiállításokon is. – Nagyon komoly sikert jelentettek a nyílt napjaink, mindegyiken szinte telt ház volt – emelte ki Gombos Péter.

A főigazgató-helyettes a mesterszakokkal kapcsolatban elmondta, egy intézmény mesterképzései akkor működnek jól, ha az alapszakok is. – Egyrészt, mert onnét is vannak hallgatók, másrészt egy hallgató akkor jelöli meg ugyanannak az intézménynek a mesterszakját, ha az alapszakon jól érezte magát – tette hozzá Gombos Péter.