Az elmúlt öt évben többszáz klubdélután, hazai és vidéki kitelepülés, intézményi kooperáció, öt szabadulószoba, két 100 napos- és két 24 órás játék-kihívás, négy Korzó Csata és számtalan más társasjátékos program mellett a közösség tagjai aktívan vették ki a részüket a nyári gyerektáborok, játszóházak programkínálatának kidolgozásában, színesítésében is. Az egyik száz napos kihívás – a Detektívtörténet főhőse nevet is adott egy helyi gasztronómiai csemegéhez, a Bob burgerhez.

Fotó: Vigmond Erika

A saját játékfejlesztések sem maradtak ki a sorból, mint például a hungarikumokat és helyi értékeket feldolgozó „Virágos rét”, vagy a „Gőzfellegek” – a steampunk kalózszövetség kalandjaira épülő játék. A közösségépítés helyi módszertanával, a Pécsi Tudományegyetem meghívására workshop keretében is bemutatkozhatott a marcali TársasBázis. Az évforduló alkalmából meghirdetett nyílt napon bárki belekóstolhatott a társasok világába, a kezdőket játékmesterek segítették a gyorsabb szabálytanulásban. A délelőtti partijátékok és belépőszintű játékokat követően, a délután során már komolyabb társasjátékok is asztalra kerültek. A TársasBázis ötéves ünnepi Kahoot-kvízén az indulók társasjátékokat nyerhettek, a nap zárásaként pedig egy születésnapi torta is az asztalra került.