Az aszfaltozott útra hét centiméter vastagon ragadt rá a sár, melyet az erdészeti autók hordtak föl. Nyitrai István, a bőszénfai polgármester lapunknak elmondta, a nagy autók elől nem tudják és nem is akarják lezárni a kerékpárútnak ezt a részét, különben nem tudnának behajtani az erdőbe. Azonban hiába szóltak többször a kerületi erdésznek, hogy a munkagépek összesározzák a kerékpárutat, mégsem történt változás.

– Az elmúlt hétvégén is nagyon sok kerékpáros járt erre és várhatóan ezen a hétvégén is sokan döntenek úgy, hogy erre tekernek. Nem szeretnénk ha valakit baj érne, ezért magunk takarítjuk le az utat – hangsúlyozta Nyitrai István. – Ez nem a mi feladatunk lenne, hanem azé, aki felvitte rá a sarat.

Nyitrai István hozzátette: a személyautókkal is vannak problémáik. Sokan hajtanak fel kocsival a kerékpárútra, ami teljesen szabálytalan. Ezért a rendőrséghez fordulnak, hogy lépjenek fel szigorúbban azokkal, akik autóútnak használják a kerékpárutat.