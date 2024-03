Az előzetes várakozások szerint a 2024-es Oscar-díj átadón a nyár két slágerfilmje, a Barbie és az Oppenheimer volt a legtöbb díj várományosa, így a legnagyobb riválisok is egyben. Az Oscar-gála nyertese végül az Oppenheimer lett, amely 13 jelölésből hetet tudott begyűjteni, és szinte valamennyi főbb kategóriában diadalmaskodott. Többek között a Legjobb filmnek, a Legjobb rendezőnek, Legjobb férfi főszereplőnek és a Legjobb férfi mellékszereplőnek járó szobrot is ez az alkotás húzta be.

– A TippmixPro fogadóinak körében is az egyik legnépszerűbb választásnak bizonyult több kategóriában az Oppenheimer, hiszen a papírformának megfelelő volt Cillian Murphy és Robert Downey Jr. győzelme, valamint a Christopher Nolannek járó rendezői Oscar-díj – mondta a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője. Horváth Zoltán hozzátette: a Cillian Murphy győzelméért járó 1,26-os odds is előrevetítette a színész sikerét, a Legjobb rendezőnek járó díjhoz társuló 1,04-es nyereményszorzó pedig már szinte a biztos esemény kategóriájába tartozott. A legnagyobb fogadói érdeklődés is ezeket a fő díjakat övezte (Legjobb film, Legjobb rendező, Legjobb férfi főszereplő, Legjobb női főszereplő), ugyanakkor számos technikai kategória is felkeltette játékosaink figyelmét – tette hozzá a sportfogadási vezető.

Az este szinte minden díjazottja az előzetesen esélyesnek tartott jelöltek közül került ki – az Oppenheimer győzelme a főbb kategóriákban szinte borítékolható volt. A legnagyobb küzdelem talán a Legjobb női főszereplőnek járó kategóriában volt: a díjat végül Emma Stone vihette haza, pedig a jelöltek kihirdetését követően még Lily Gladstone, a Megfojtott virágok színésznője volt az esélyesebb a győzelemre. Egy Tippmixpro-játékosunk remekül ráérzett erre, valamint a további kategóriák győzteseire is, így 5 000 forinttal megjátszott, csak Oscar-díjazottakra építő szelvénye végül 318 906 forintos számlagyarapodást eredményezett számára.