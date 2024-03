Hetven élelmiszercsomagot készítettek, amelyek mintegy harminc családnak jelentettek óriási segítséget a közelgő ünnepen.

– Nagyon jól sikerült a karácsonyi ételosztásunk és ezért döntöttünk úgy, hogy ismét megszervezzük – mondta Kiss Gabriella szervező. Hozzátette: a drága élelmiszerek miatt sokan vannak, akiknek nehézséget okoz az ünnepi menü beszerzése, ezért döntöttek úgy, hogy húsvéti jellegű adományokkal segítenek a rászorulóknak.

Fotó: Németh Levente

– A balatonszemesi közösségi kemencénél láttunk neki a tarja sütésének, amelyből hetven szelet hús lett. Ebben nagy segítséget nyújtottak a balatonőszödi asszonyok, akik már jártasak a konyhaművészetben, hiszen főzőversenyek rendszeres résztvevői – tette hozzá Kiss Gabriella. De sütöttek langallót és érkezett felajánlásból házi savanyúság, palacsinta és nagy mennyiségű konzerv is. Főtt tojást is tettek a csomagokba, de volt olyan nagylelkű támogató aki édességet és játékot is hozott, gondolva a kisgyermekekre.