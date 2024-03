Illés Jánosné a közösség vezetője lapunknak elmondta, már negyed évszázada feladatuk az, hogy rendben tartsák a stációkat, valamint a kápolnát. Idén huszonheten csatlakoztak és áldozták fel szabadidejüket a közösségi munkára – tette hozzá. Egyikük Gerse Ferenc, akinek az volt a feladata, hogy drótkefével alaposan megtisztítsa a stációkra ragadt sarat és más szennyeződést. – Fontosnak éreztem azt, hogy itt legyek és segítsek, mert ez a hely Toponárnak az egyik ékessége – emelte ki a férfi. – A kálvária egy csodálatos hely, melynek az értékét meg kell őriznünk. Erre mi büszkék vagyunk. Hamarosan nagypénteki stációjárás lesz, melyre muszáj felkészülnünk, mert ez egy nagyon fontos esemény a település életében – mondta Gerse Ferenc.

Sipos Józsefné is lombseprűt ragadt, hogy munkájával hozzájáruljon a szebb környezethez. Kérdésünkre elmondta, minden évben kiveszi a részét a munkából. Nemcsak a kálvária takarítását vállalja, szívesen csatlakozik és segít más közösségi programokon is. – Csodálatos a stáció környéke, ezért fontos, hogy ezt a műemlék helyet rendbe tegyük – hangsúlyozta Sipos Józsefné. – Korábban, még a Vöröskereszttel, ahol szintén tag vagyok, gyűjtöttünk pénzt és az egyik stációt helyreállítottuk. Ezért is vállalom itt a munkát minden évben – tette hozzá az önkéntes. A toponári stációt egy évtizeddel ezelőtt teljesen felújították. A munkához magánszemélyek és egyesületek adománnyal is hozzájárultak.

Fehérre mázolta az emlékműveket

Vörös Péter a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusának főigazgatója is ecsetet ragadt, és kivette részét a munkából. Lapunknak elmondta, a toponáriak mindig nagyon büszkék voltak a nevezetességeikre, ezért gondosan odafigyelnek, hogy ezeknek a környezete rendben legyen. Vörös Péter hozzátette, Toponáron nőtt fel, ezért is fogadta el a Toponárt Szépítők közösségének felkérést, és vállalta, hogy segít megtisztítani és újrafesteni az emlékműveket. Ehhez több tíz liternyi festéket hozott magával.