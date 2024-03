A nagyberki Coop boltban az apróságok körében különösen népszerű csokitojásból fogy a leginkább, egy-egy termék ára 299 forint. A vevők csokinyúlból is vásárolnak, ezekből alapvetően az 500 forintnál olcsóbbat viszik. Akik több pénzt szánnak a húsvéti édességre, azok inkább a kisebb súlyú, de minőségi édességgel lepik meg a gyermeket, unokát. Fekete Józsefné, a porrogi üzlet eladója azt mondta: a vevők a csokinyulat és -tojást egyaránt keresik. – Pénztárcafüggő az ünnepi készülődés, gyermekenként nagyjából 500–1000 forintért költenek édességvásárlásra a vevők – mondta. – Akinek lehetősége van, az márkás terméket vásárol.

– Bár az egyes édességek ára tavaly óta nagyjából tíz százalékkal drágult, az biztos, hogy a csokinyúl és a csokitojás nem kerül ki a vásárlói kosárból – mondta Némethi Ernő, az egyik kaposvári ABC vezetője. – Az édesség hozzátartozik az ünnephez, nálunk már megindult a bevásárlás, döntően a tejcsokoládéból készült finomságokat választják.

Gergye Anita, az egyik somogysárdi bolt vezetője szerint a többnyire helyi vevők húsvét előtt az édesség kapcsán is ragaszkodnak a hagyományokhoz. Mint mondta, a többfajta csokitojáson kívül csokibárány is megtalálható a felhozatalban, és az ünnepek előtt még újabb szállítmányt kapnak.

A kisebb drágább Az egyik kaposvári belvárosi üzletben a 120 grammos csokinyuszi ára 1299 forint, 715 forintba kerül az 50 grammos kivitel, ám akik ezt sokallják, azok már 359 forintból megúszhatják a vásárlást, igaz, ezért egy 18 grammos édességet vihetnek haza. A másik közkedvelt portéka a csokitojás, ebből az akciós 99 forint, ami tíz gramm, a nagyobb kivitel 229, illetve 299 forintot kóstál.

Kedveltek a különböző ajándékcsomagok húsvét táján, amelyekben többféle édesség vagy akár kisebb-nagyobb játékfigura is található, de népszerűek a különböző cukorkák is.

Jól meggondolják

A gyártók várakozásai szerint az ár-érték arány az idén minden eddiginél jobban befolyásolja majd a keresletet, a vásárlók kétszer is meggondolják, milyen terméket választanak a pénzükért

– derült ki a NAK tájékoztatójából. – Remélhetően a korábbi évekhez hasonlóan a vásárlók továbbra is a minőségre szavaznak, így a különböző, alacsonyabb élvezeti értékű, kakaómasszából készült termékek helyett a valódi csokoládét választják.

A NAK szerint, ahogyan a korábbi években, úgy vélhetően az idén is a csokinyuszi és a csokitojás lesz a legkelendőbb portéka.