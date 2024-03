Gálné Jáger Márta, nyugalmazott főlevéltáros és igazgatóhelyettes a helyi és az országos levéltárban kutatott, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár dokumentációja alapján gyűjtötte össze a választások iratanyagát, hogy számvetést készítsen.

– Azért fontos a téma, mert ma azt hisszük, hogy a polgári átalakulás egyszerűen, átmenet nélkül történt, de ez Somogyban sem így volt – mondta a kutató. – Törvényekkel próbálták elérni. Nem volt véletlen, hogy a reformkor időszakában az ország nagyjai, földbirtokosai és köznemesei a haza és haladás jelszavát hirdették meg az ország nehéz helyzete miatt. Az osztrákok németesítő törekvéseivel szemben védeni kellett a nemzeti függetlenségünket, ezt jelentette a haza, a haladás pedig a polgári átalakulás ügyét, mert a nyugathoz képest jócskán le voltunk maradva. A 48-as törvények egy része csak átmeneti jellegű volt, mert rövid idő alatt csak a legfontosabb törvényeket tudták meghozni.

A választást továbbra is cenzushoz, vagyis vagyonhoz, földtulajdonhoz vagy pénzhez kötötték



Az 1848-as ötödik törvény, a választójogi törvény azonban olyan jól sikerült, hogy minden korabeli európai törvényt felülmúlt a jelentősége és a modern­sége, emelte ki az előadó. Arról nevezetes, hogy a választópolgárok jogosultságát illetően még Angliát is meghaladtuk 7-8 százalékos létszámmal, mert ott ez idő tájt a szigetországban mindössze 5 százalékos volt a választásra jogosultak köre. A választást továbbra is cenzushoz, vagyis vagyonhoz, földtulajdonhoz vagy pénzhez kötötték, de kibővült a választók köre. Nők nem, de minden 20 év feletti, cenzussal rendelkező férfi szavazhatott, köztük az értelmiségi pályán dolgozók is, őket az alkotmány sáncaiba beemelték.

Madarász László és Nosz­lopy Gáspár nevével is találkozhatunk a somogyi jelöltek nevei között. Somogyban 8 választókerület volt, de nem voltak azonosak a járási székhelyekkel. Egyedül csak a tabiban nem mentek simán a választások, ahol Madarász László is indult, mert ott a választási küzdelem némi káosszal járt. Ezért Madarász le is mondott, inkább máshol választatta meg magát, így Tabon pótválasztást kellett tartani. Somogy ekkoriban az ország 10. legnépesebb vármegyéje volt.





