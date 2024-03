Kellemes, édeskés, vásárlásra csábító kalácsillat lengte körbe kedden délelőtt az egyik, általunk felkeresett kaposvári pékséget.

– Minden évben készítünk sós mindszenti és édes-sós foszlós kalácsot is – mondta el Pappné Orsós Evelin, a pékség szakoktatója. Hozzátette: évek óta hagyományos receptek alapján gyúrják a péksütemények tésztáját húsvétra náluk. – Liszt, tojás, margarin, élesztő, cukor, só és víz kerül a tésztába, a keverés után dagasztjuk az alapanyagot, pihentetjük, majd fonjuk. Mindezek után a foszlósat dobozban, a mindszenti kalácsot lemezen sütjük ki – avatott be a kalácssütés egyszerűnek tűnő fortélyába a szakoktató. – Készül belőle félkilós, de kisebb változatban, extra mini fonott kalácsot is sütünk – jegyezte meg Pappné Orsós Evelin.

– A kalácsok nagy részét megrendelésre sütjük, de ha valaki betéved, akkor is tud vásárolni. Húsvét előtt több száz darab készül belőle – mondta el Ojtó Lajos, a Slendy Pékség tulajdonosa. Üzleteikben az édes és a sós kalács egyaránt népszerű.

– Amióta a pékségünk létezik, minden kenyerünk kovásszal készül. Van, amelyik pékáru dupla mennyiséggel – jegyezte meg Ojtó Lajos.

A cukrászatukban édességekkel is készülnek a vásárlóiknak húsvétra.

– A hagyományos sütemények a legnépszerűbbek, mint a linzer, a mézes krémes, a hatlapos, a kakaós szelet, de minden évben újdonságokat is felsorakoztatunk a kínálatban – fogalmazott Ojtó Lajos.

– A húsvéti időszak előtt több száz darab kalács sül ki nálunk, évek óta bejáratott recept alapján dolgozunk – nyilatkozta Tóth Tamás, a Deseda Pékség tulajdonosa. Azt tapasztalják, hogy a sós kalács népszerűbb az édesnél, a kenyérből pedig a fehér és a paraszt a legkedveltebb.

Az emelkedő alapanyag- és üzemanyagárak, valamint a magasabb bérköltségek miatt nincsenek könnyű helyzetben a somogyi pékségek, melyek nehezen találnak megfelelő dolgozót is az embert próbáló munkára. Az egyik pékségben mindössze 5 százalékkal emeltek a tavalyi árakhoz képest, mint mondták, több költséget már nem tudtak volna a vásárlókra hárítani.

A forma változott, a szerepe nem Hagyomány a családoknál, hogy húsvétkor a sonka mellé sós vagy édes kalács is kerül az ünnepi asztalra. A kalács több évszázada a magyar parasztkonyha legrangosabb ünnepi tésztaétele. Több helyen ízesítik hagymával, sajttal, de előszeretettel kakaóval is. Mindenszentek ünnepére Szeged környékén „mindönszentök kalácsa” (kóduskalács) néven üres kalácsot sütöttek, amit a temető kapujában a koldusoknak adtak.

A kalács szó szláv eredetű és az eredeti kerek formájára utal, csak később változott hosszúkássá. A kalácsot a katolikus vidékeken a sonkával együtt a templomban szenteltették meg húsvétkor.