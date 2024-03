– A karbantartás miatt a 2024. március 3-ai kezdetű, egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos bejelentések az „Igazolási kérelemmel benyújtott bejelentés” nyilatkozat jelölésével (23. pótlap 6. rovat) 2024. március 4-én éjfélig utólagosan benyújthatók – tájékoztatott pénteken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Azt is közölték: a karbantartás a Webes Ügysegéd egyéni vállalkozói moduljában tett bejelentéseket is érinti, ezért az egyéni vállalkozók az adat- és változásbejelentéseiket lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívül tegyék meg. Az ebben az időszakban elküldött bejelentések is rögzülnek, csak a karbantartás befejezése után, ezért azokat nem kell utólag megerősíteni, megismételni.

Az elektronikus ügyintézéskor érdemes figyelembe venni a karbantartási időszakot.