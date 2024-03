A gyerekeknél kialakuló szívelégtelenség sokban különbözik a felnőtteknél előforduló szívelégtelenségtől. Míg a felnőtteknél sokszor olyan életmódbeli tényezők miatt alakul ki, mint a dohányzás, cukorbetegség, magas vérnyomás vagy koszorúér betegség, az újszülötteknél, gyerekeknél és tinédzsereknél más okokból,[1] általában veleszületett szívrendellenességek folytán.

A szívelégtelenség természetesen nem azt jelenti, amit első hallásra gondolnánk, hogy egyáltalán nem működik a szív, hanem azt, hogy nem olyan jól működik, mint kellene. Azoknál a betegeknél, akiknél szívelégtelenség alakul ki, csökken a szívizom teljesítménye: nem húzódik össze ugyanolyan erővel, mint az egészséges szív, emiatt nem képes a szervezet számára megfelelő mennyiségű vért pumpálni. Ennek eredményeként a mindennapos tevékenységek során is csökken a betegek állóképessége.

Gyermekeknél kialakult szívelégtelenség okai4

A gyermekeknél 2 fő csoportba sorolhatók azok a veleszületett szívproblémák, melyekből szívelégtelenség fejlődhet ki:

Az egészséges véráramlást gátló betegségek

Az egészséges véráramlást akadályozó betegségek esetén a szív kamráinak „elkülönülése” nem tökéletes, emiatt sérül a szív normál véráramlása is, amiből kifolyólag az oxigéndús vér keveredik az elhasznált vérrel a szíven belül, ahelyett, hogy különválasztva áramolnának.

Ilyen, az egészséges véráramlást gátoló betegségek:

A szív bal és jobb, illetve felső és alsó kamrái között kialakult lyuk (lyukas szív)

A szív kamráinak deformitása

A fő artériák problémái

A szívbillentyűzavarok (összeszűkült, vagy nem tökéletesen záródó billentyűk)

2. A szívizom pumpáló funkciójának zavarai

A szív pumpáló funkciójának zavarainál a szív nem pumpál elég hatékonyan, és emiatt nem megfelelő a szervezet vér és oxigénellátottsága. Ezt okozhatja:

egy vírusos vagy bakteriális fertőzés, ami károsítja, az amúgy egészséges szívizmokat,

a szív véráramlásának valamilyen okból kifolyólag történő romlása,

más betegségek (pl. rák) kezelése során szedett gyógyszerek,

szabálytalan szívverés, ami a szív „elektromos rendszerében” bekövetkezett zavarok miatt léphet fel, ilyenkor vagy túl gyors vagy túl lassú lesz a szívverés: kialakulhat fertőzés miatt, de lehet veleszületett rendellenesség is.

A szívbillentyű-záródás problémái is ide tartoznak, amikor nem zár vagy nem nyílik rendesen a szívbillentyű, így nyomást okozva a szívkamrákban.

Hogyan kezelhető a szívelégtelenség a gyerekeknél? 4

A szív keringési problémáinak kezelése

Ezeket a jellegű problémákat sokszor gyógyszeresen kezelik, esetenként kórházi ellátás keretén belül, vízhajtókkal, vagy olyan gyógyszerekkel, melyek a szív utóterhelését csökkentik. De az is lehet, hogy táplálékkiegészítőket is felírnak a gyerekeknek, hogy a szív által végzett plusz munkához elegendő energiát biztosítsanak a szervezet számára. Bár a gyógyszeres kezelés általában önmagában is segít, de néha műtéti beavatkozásra is szükség lehet, persze ezt minden esetben a kezelőorvos dönti el.

Szív pumpáló erejének elégtelensége

Ennél a fajta szívelégtelenségnél is gyakran használnak vízhajtót és a szív utóterhelését csökkentő gyógyszereket, hogy segítsék a szív funkcióit és csökkentsék a vérnyomást. Kórházi ellátás és esetenként műtét is szükséges lehet, hogy a károsodott szívbillenytűket lecseréljék vagy helyreállítsák.

A túl lassú szívverés miatt kialakult pumpálófunkció-zavart általában peacemakerrel kezelik. Ezek segítik a normál szívritmust fenntartani. A túl gyors szívverés esetén pedig gyakran gyógyszerrel szabályozzák a szív ritmusát. De rádióhullámos kezeléssel is próbálhatnak hatni a szívizmok működésére.

Ritkán a szívizmok tartós károsodása is okozhatja a pumpáló erő elégtelenségét, ilyenkor a gyógyszerek sajnos nem segítenek. Ezekben az esetekben is szóba jöhet különböző szabályozó eszközök beültetése, de ha mindezek ellenére is tovább romlik a szív funkciója, akkor akár szívátültetésre is sor kerülhet.

Hogyan ismerjük fel, ha gyermekünknél szívelégtelenség alakult ki

Csecsemőkorban a szapora légzés, a nyugalomban vagy már kisfokú megterhelésnél is, mint például etetés közben jelentkező izzadás, a hosszú etetési idő, a légúti megbetegedéssel összefüggésbe nem hozható nehézlégzés, valamint a súlygyarapodás lassulása vagy leállása hívhatja fel a szülők figyelmét a betegségre. Kisgyermekeknél ezeken felül még a szapora szívverés is tünet lehet, ami a mellkason keresztül is érezhető.[2]

Nagyobb gyermekeknél és tinédzsereknél intő jel, ha feltűnően gyorsan elfárad, gyakori vizelési ingere van, az este folyamán étvágytalan, gyakran köhög, szabálytalan a szívverése, megduzzad a lábfeje, bokája vagy a hasa. Hirtelen súlygyarapodás is előfordulhat és légzési nehézségek is felléphetnek4.

Mire számítsunk, ha gyermekünk szívelégtelenséggel küzd?4

Bár a szívelégtelenség gyerekeknél is előfordul, azért ez egy nagyon ritka betegség, ráadásul egyáltalán nem reménytelen a helyzet. A gyermekeknél előforduló szívelégtelenség sok fajtája kezelhető vagy gyógyítható. A legfontosabb, amit a felnőttek és családtagok tehetnek, hogy törekednek rá, hogy megértsék a kiváltó okokat és átlássák a kezelés folyamatát, mibenlétét.

Ha a szülők a biztosítják, hogy a gyermek eljusson orvoshoz és megkaphassa a megfelelő ellátást, a legtöbb szívelégtelenségben szenvedő gyermek szépen fejlődik és erősödik majd és aktív, teljes, boldog életet élhet.





