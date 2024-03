Ehhez hasonló helyzetben van az északi országrész is, ahol egy kis falu polgármestere a minap azt nyilatkozta, hogy feléjük már csak internetes munkalehetőség az, ami megmozgatja a helyieket. Helyben nincs gyár, csak a net, ami pörög.

Van az a fiatalok körében népszerű közösségi oldal, amit most be akarnak tiltani az „Óperencián túl”, ott sorra bukkannak fel hirdetések. Pénzt ígérnek annak, aki követ, megoszt bizonyos tartalmakat. Egy unalmasnak ítélt kistelepülési közösségbe hamar színt visz a közösségi média. Olyan lett a világ, hogy tán még a megváltó is a világhálón érkezik. De a hiszékenységnek megvannak a maga vámszedői.

Olvasom, hogy négyezer (!) magyar embert vertek át internetes csalók, azt állítva, hogy partnerei egy ismert amerikai filmstúdiónak. Online munkát hirdettek, pofonegyszerű feladattal, filmelőzeteseket kellett néznie a jelentkezőknek. Hát nem azt csinálja amúgy is mindenki? Most pénzt és jutalmat is kaphatott volna érte. Mindössze egy kis kauciót vártak el, de hát nem kell-e mindenért fizetni? 1, 4 milliárd forintot szedtek be a csalók öt vármegyében.

Maradt a tanulság, meg a pörgés a világhálón, ha pénzt nem is termel a szegényeknek, legalább leköti őket.