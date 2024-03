Komoly erőpróbát állítottak össze Stéger Bélának. Először a feje felett kellett a nyerget cipelnie, majd békaügetésben is vinnie kellett. Az erőpróba után ügyességére is kíváncsiak voltak, ötször kellett a csákóba pingpong labdával betalálnia. A hat vágást is bemutatta, előbb egyedül, majd ellenféllel is, ezt követően pedig ráfektették a nyeregre és kardlappal huszárrá avatták. A végső próbaként pedig egy finom fügepálinkát is kóstolnia kellett.

Fotó: Muzslay Péter

– Fantáziadús feladatok voltak, a célbadobás ment a legnehezebben, de sikerült teljesítem. Két éve csatlakoztam az egyesülethez, szívügyemnek érzem a hagyományőrzést – mondta el a frissen felavatott huszár. A korábban katonaként dolgozó férfi hozzátette: nagyon szívesen vesz részt az interaktív bemutatókon is.

– Mikor látom a gyerekek szemében a csillogást, érdeklődést, az nagyon jól esik, nem pótolja semmi – jegyezte meg Stéger Béla. A hétvégi találkozón Balogh Dezső huszárkapitány Mátyástól napjainkig címmel mutatta be a huszárság történetét. Vitéz Varga Károly főhadnagy egy faragott lovasfejet adott át a felavatott huszárnak. Meiszterics László 2001 óta tagja a huszár egyesületnek és nem engedte haza társait üres gyomorral.

Fotó: Muzslay Péter

– Meglepetéssel készültem nekik, előételnek zsíros kenyér volt, majd szarvaspörköltet és utána, csemegeként sonkát, tojást, tormát kínáltam – sorolta a menüt a lovastanya tulajdonosa.

– Idén két huszárt avatunk, egyiküket majd később, mert jelenleg a határon, katonaként teljesít szolgálatot és nagy örömünkre vannak még érdeklődők – mesélte Máj Péter, a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesületének társelnöke. Hozzátette: huszárjaiknak bőven van teendője a napokban. – Március 15-én a kadétokkal, a kishuszárokkal Kaposváron, délután Újvárfalván veszünk részt a forradalom- és szabadságharc megemlékezésen, utóbbi helyszínen ágyú is dördül majd – mondta el Máj Péter. Március 14-ig 56 alkalommal látogatnak el somogyi óvodákba, hogy a csákótól a csizmáig bemutassák a huszárok viseletét, életét.