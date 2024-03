Ezúttal is alkotásait sörösdobozokból készítette el. A két nyuszi mellett színes hímes tojások is helyet kaptak a dekorációban, amely a templom előtti téren látható.

– Biztatnék mindenkit, aki teheti, élje át a kereszténység legnagyobb ünnepét személyesen is, meglátogatva egy -egy gyönyörű templomot, hiszen csodás lelki feltöltődésben lehet része – mondta el Süle Zoltánné. – Pontosan a nemzeti ünnepünkre, 2021. március 15-ére készítettem el az első kültéri díszünket. Egy trikolór színű Magyarország formát állítottam ki akkor – mesélt a kezdetekről Süle Zoltánné, aki az interneten keresgélt ötleteket a megvalósításhoz és akkor akadtam rá a sörösdobozos lehetőségre. A falubeliek gyűjtik neki az alapanyagot, a kisgyaláni boltos mellett a helybéliek, valamint a somogyjádiak is viszik hozzá a sörösdobozokat. Minden ünnepkörhöz új kültéri díszt készít. Gyöngyi házi fotósa, a faluban élő Fekete Géza minden alkotást megörökített a fényképezőgépével.

Fotó: Fekete Géza