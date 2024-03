Már szombat reggel nagy volt a munka Törökkoppány központjában. Két százharminc kilós disznót vágtak le a helyiek. Bárki csatlakozhatott hozzájuk. Varga György polgármester elmondta: nyolcadik alkalommal szerveztek hurka és kolbász fesztivált, amelynek kezdéseként egy látvány disznóvágást tartottak. Korábban a közmunka program keretében neveltek disznókat, de pár éve már Somogyszil településről vásárolják.

Fotó: Lang Róbert

– A kezdetek óta az a célunk, hogy a helyi és környékbeli közösségeket összekovácsoljuk, erősítsük az emberi kapcsolatokat, civil szervezeteket, munkahelyi és baráti társaságokat összehozzuk, valamint egyre kevesebb portán vágnak disznót és ezt a régi hagyományt most felelevenítjük – emelte ki a polgármester, miközben egy újabb belet húzott fel a töltőre. Mellettük a helyi önkéntes tűzoltók már a hurka alapanyagját vágták össze.

– Nincs receptünk, minden évben összedobjuk az otthon tanultakat és közös megegyezés alapján ízesítjük - mondta el a törökkoppányi Szili Zsolt.

Szorosadról és Miklósiból is érkeztek csapatok. – Mindegyik rendezvényen itt voltunk, ezúttal kolbászt, valamint hagyományos rizses hurkát készítünk tele húsokkal – fogalmazott Hirt Gyula. Hozzátette: a csapattagok átlagéletkora meghaladja az ötven évet, nem először töltenek hurkát, kolbászt. – Nem hiányozhat a majoránna, a bors és mi szeretjük az erős paprikát is benne, minél többen vagyunk, annál jobb lesz az íze, megkóstoljuk és egy kicsit mindenki tesz hozzá – jegyezte meg a szorosadi csapat tagja.

Fotó: Lang Róbert

A miklósiak csapata májas hurkát és kolbászt készített. – Harangszóra nem leszünk kész, de kettő körül már biztos megkóstolhatják az érdeklődők – nyilatkozta Kovácsik Dezső, aki szerint faluhelyen is egyre ritkább már a disznóvágás. Nem csak a férfiak, hanem az asszonyok is dolgoztak a rendezvényen. A standjuknál egymást után panírozták a rántott húsokat.

– A fellépő helyi iskola néptáncosainak hagyomány már, hogy a színvonalas műsorért cserébe frissen sült rántott hússal kedveskedünk – mondta mosolyogva egy helyi pedagógus. A gyerekek mellett Weisz Viktor és Sándor Évi énekes is szórakoztatta a közönséget. A Hangya házban pedig húsvéti tojásvásárt tartottak. Az érdeklődők azt is megnézhették, hogy a helyi asszonyok hogyan alkotják a színes, karcolt húsvéti díszeket.