A tavaly indult új támogatási rendszer egyes elemeit a tapasztalatok és az ügyfelek visszajelzései alapján felülvizsgálták. A módosításnak köszönhetően számos könnyítés várható többek között a feltételesség és az agroökológiai program egyes vállalásaival kapcsolatban, illetve pontosították az olyan, korábban nem tisztázott fogalmakat, mint a direktvetés, tarlóhántás…

Támogatási kérelmet csak az nyújthat be, aki szerepel a Magyar Államkincstár Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerében és rendelkezik úgynevezett ügyfél-azonosító számmal.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelem személyesen, postai úton a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályára, illetve a Kincstár által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, elektronikus úton is benyújtható. Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár benyújtófelületén lehet benyújtani. A tavalyi évtől az egységes kérelem és jogcímei esetén kötelezővé vált a teljes elektronikus kapcsolattartás: a kérelem benyújtásától az esetleges fellebbezések/kifogások benyújtásáig kizárólag elektronikus úton lehet az iratokat benyújtani. A Kincstár a döntéseket, dokumentumokat, jegyzőkönyveket szintén elektronikus úton, az ügyfél vagy meghatalmazottja ügyfélkapujára küldi meg. 2023-ban Somogyban több mint 6 ezer ügyfél nyújtott be támogatási kérelmet, összesen 248,5 ezer hektárnyi területre vonatkozóan.

A támogatásokból 2024. március 25-ig 23,3 milliárd forintot kaptak kézhez a somogyi gazdák.