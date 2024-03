– Érdemes átböngészni a biztosítók ajánlatát, mert az újrakötéssel sok ezer forintot is meg lehet takarítani – mondta Tobak Ferenc, az egyik biztosítási alkusz cég ügyvezetője.

– Akár 10–15 százalékot is lehet majd faragni az eddigi biztosítási díjakon. Előfordulhat azonban, hogy nem érdemes váltani, mert akkor megemelkedik a tarifa. Egyik ügyfelem, aki két évvel ezelőtt vette a lakását, jelenleg évente 48 ezer forintot fizet a biztosításra. Szerette volna átvinni másik társasághoz, de a legolcsóbb ajánlat majdnem 60 ezer forint volt – mesélte az alkuszcég vezetője.

Tobak Ferenc kiemelte, a biztosítási ajánlatok beltartalma a legfontosabb. Nem mindegy, hogy egy lakás hány millió forintra van biztosítva, és mire terjed ki az ajánlat. Tíz évvel ezelőtt ugyanis egy átlagos lakás nagyjából tízmillió forintot ért, most majdnem a háromszorosát. – Ha egy harmincmillió forintos ingatlan leég, de korábban csak tízmillió forintra biztosították, akkor bizony az ügyfél jóval kevesebb kártérítésre számíthat – mondta a szakember. – Ezért is érdemes mindenkinek elővennie márciusban a lakásbiztosítási szerződését és alaposan átnéznie, hogy mekkora összegre van biztosítva az ingatlan, és milyen káreseményeket foglal magában.

A kaposvári alkuszcég vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy azokat a lakásbiztosításokat is fel lehet mondani, melyekben évekre meghatározott kedvezmények szerepelnek. Arra azonban számítani kell, hogy a biztosító jogosan visszakövetelheti azt az összeget, amit kedvezmény formájában megadott az ügyfélnek.

A lakásbiztosítási kampány a húsvéti ünnepek miatt április másodikáig tart. Ez azt jelenti, hogy eddig lehet felmondani a régi szerződést és újat kötni.



Széles körű kínálattal jelentkeztek

Többféle lakásbiztosítással is lehet találkozni a piacon. Vannak azonban olyan társaságok, akik Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást (MFO) kínálnak. Ez olyan biztosítás, mely megfelel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóbarát követelményrendszerének. A minősítést azok a biztosítások kaphatják meg, melyek tartalmazzák az MNB által kijelölt elemi csapásokat. A többi között ilyen a tűz, füst- és koromszennyezés, robbanás, villámcsapás, vihar, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, árvíz, földrengés, földcsuszamlás. A biztosítás kiterjed még vízkárra, betöréses lopásra, rablásra, besurranásra, rongálásra, vandalizmusra és üvegtörésre is.