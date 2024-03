– Tíz éve dolgozom polgárőrként, Marcaliban kezdtem és most Somogysámsonban vagyok heti három alkalommal – mondta el a díjazott polgárőr. Hozzátette: egy marcali vállalatnál csoportvezetőként dolgozik és munkatársai javaslatára választotta a polgárőrséget.

– Számos eset örök emlék számomra – mondta. – Például egy sikeres újraélesztés, vagy egy vonatbaleset, ahol tudtam segíteni a bajba jutottakon, de rendszám nélküli gépkocsit is kézre adtunk, és lopást is füleltünk már le. Amikor megkezdem a szolgálatot, be kell jelentkeznem a 112-n és GPS-szel követhető, hogy merre járok. Reményeim szerint minél több fiatal csatlakozik a polgárőrséghez – mondta el Huszti József.

Hozzátette: meglepetésként érte az elismerés, csak annyit árult el a Somogy vármegyei polgárőrség elnöke, hogy a nemzeti ünnep napjaiban ne csináljon programot. – Nagyon nagy öröm volt számomra az elismerés – mondta. – Szeretném még sokáig segíteni polgárőrként lakókörnyezetemet, és társaimmal továbbra is önként dolgozunk a biztonságért, segítve a rendőrség munkáját és erősítve az állampolgárok biztonságérzetét.