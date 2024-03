A csombárdi kastély előtt egy hatalmas, 300 éves tölgyfa fogadja a látogatót. A terület tulajdonosai, Boda Gábor és Gáfor Katalin azt tervezik, hogy benevezik az Év fája versenybe, mert szakértők szerint ritka az ilyen tökéletes formájú tölgy. Van egy villámverte, óriás tulipánfájuk és egy sombokrok szegélyezte ösvény a parkban, amelyet egy Festetich díszpark mintájára alakítottak ki a kastély egykori urai.

Fotó: Muzslay Péter

A Csák család kezdte az építést, majd egy Csák-leány hozzáment a báró Pongrácz család férfi sarjához, róluk kapta a nevét a Pongrácz-kastély. Utolsó nemesi családként a Blaskovichok voltak a birtokosai, az 1950-es években tőlük államosították. Azután lett az épületből iskola, téesz-iroda, bolt, laktak is benne. Az eltelt évtizedek alatt azonban leromlott az állapota. L. Szabó Tünde, somogyi főépítész vezetésével az 1980-as években egy felújítással megmentették az épületet, akkor kapott alapot, és a berogyott tetőszerkezetet is megtámasztották. Ezután a SÁÉV pihenőházaként működött, majd pár évig kastélyszállóként üzemelt. Magántulajdonba került, gazdái tartozásokat halmoztak fel, árverésre is bocsátották. Több adásvétel után egy ingatlanbefektető vette meg, de ezután is üresen állt.

Nyakig ért a gaz, de beleszerettek

Ekkor kapcsolódott a kastély sorsához a pár, akik Válon, Fejér megyében laktak. A lovaiknak kerestek egy tágasabb helyet az ottani birtokuknál.

– Egy ingatlanközvetítő keresett meg minket azzal, hogy valaki pont olyan lovasbirtokot keres, mint a miénk – idézte fel Boda Gábor. – Erre viccesen azt mondtam, hogy maximum egy kastélyra cserélnénk el. Már aznap este küldte a hirdetéseket, és előállt az ajánlattal. A hirdetés alapján nem is tetszett, de gondoltuk, hogy a hétvégén kirándulunk, és megnéztük. Nyakig érő gaz fogadott bennünket, beázások voltak a lepusztult épületben, de valahogy beleszerettünk...

Fotó: Muzslay Péter

Mindenüket el kellett adni, hogy elindítsák a felújítást. Nem megvenni volt drága az épületet, hanem karbantartani, állítják. Az első év küzdelmes volt, mert nem volt hol lakniuk, előbb egy szobát tettek rendbe, és beköltöztek, de a fűtés sem működött. Most a felénél tartanak, úgy becsülik. Vendégeket tudnak fogadni, tavaly az étterem indult el, elkezdtek esküvői rendezvényeket tartani.

– Nagy álmaink vannak, távlati célunk a kastélyparkot rendbe rakni, és lovaslétesítményeket kialakítani a birtokon lévő négy nagy istállóépületből – mondta Gáfor Katalin. – A lovak is jöttek velünk, mert ők családtagok. Az öt hátasló és egy öszvér most tíz hektáros területen kóborolhat Csombárdon.

Közös szerelem a lovak, az első randevújukon is lovagoltak. Gábor egyébként a Magyar Amerikai Futball Szövetség (MAFSZ) elnöke. Szeretnek Somogyban élni, Katalinnak van nagybajomi és jákói kötődése az édesanyja családja révén, de ő már Budapesten született. Azóta kiderült, hogy Gábornak is vannak somogyi rokonai. Szerintük a fővárosi léptékekhez képest Somogyban minden közel van, mert amit itt dugónak mondanak, azt a pestiek megmosolyogják. A kastélyban jó élni, néha mókus fut át a teraszon, és rengeteg madár köszönti a tavaszt.