Az esztendőt 3 milliárd 107 millió forintos főösszeggel tervezték, amelyből jut az önkormányzati dolgozók számára félhavi jutalom kifizetésére, és arra is, hogy az eddigi cafeteriajuttatásokat duplájára, vagyis havi 10 ezer forintra emeljék.

– Amikor összeállítottuk az idei költségvetést, néhány fontos alapelvet kötöttem ki, amelyeknek feltétlenül teljesülniük kellett – fogalmazott Mészáros Miklós polgármester. – Azt szerettem volna elérni, hogy a stabilitás, kiszámíthatóság legyen a legfontosabb szempont, már csak azért is, mert 160 család egzisztenciájáért is felelős ez a költségvetés. Fontosnak tartottuk, hogy sok fejlesztés legyen, az intézmények stabilan működjenek – folytatta a városvezető.

A jövőben elindul az úgynevezett Gaal Gaston-terv, a több cikluson átívelő, 2032-ig tartó zöldfelület-megújítási terv részeként ezer fát vagy cserjét ültetnek a városban. A költségvetés megcélozta a civil szervezeteknek nyújtandó támogatások növelését, így a BBSC 11 helyett 16 millió forintos támogatásra számíthat az önkormányzattól. Az iskola 12,5 millió forintos támogatásban részesül, és elkészülhet végre a vizesblokk felújítása, valamint a városi tűzoltóság fejlesztésére is szánnak forrást a költségvetésből. Elkezdődött a szőlőskislaki művelődési ház felújítása, amely hamarosan belső burkolatok megújításával folytatódik.

– Szeretnénk, ha a június eleji város napja alkalmából átvághatnánk a nemzeti színű szalagot a nettó 86 millió forintos támogatással megújuló művelődési házon – tette hozzá Mészáros Miklós, aki elmondta azt is, hogy az Urányi Sportcsarnok üzemeltetése az idei évtől a Balatonboglári Sport Clubhoz került. A város azonban a jövőben is támogatja a működést, hiszen hat munkavállaló bérét az önkormányzat finanszírozza. A városi konyha épületében már elkészültek a fejlesztések, ott 70 millió forintból modernizálták az elavult konyhatechnikát és fűtési rendszert.



A hírekkel ellentétben Bogláron maradt az orvosi ügyelet – Az előzetes hírekkel ellentétben mégis Balatonbogláron maradt az orvosi ügyelet, továbbra is a megszokott helyen kereshetik fel azok, akik sürgősségi ellátásra szorulnak – hívta fel a figyelmet a polgármester. A képviselői irodaház Sétáló utcai épületébe kell azoknak menniük, akik parkolással kapcsolatos ügyet szeretnének intézni. Azonban a képviselő-testület meghosszabbított minden ingyenes bérletet, tehát azoknak a boglári állandó lakosoknak, akik már megkapták az ingyenes kártyájukat a korábbi időszakban, nincs teendőjük. Csak azoknak kell megújítani kártyájukat, akik úgy látják, az elavult, vagy nem látható rajta megfelelően a rendszám. Ilyen esetben hétfőn és csütörtökön 9–14 óra között tudnak ügyet intézni az épületben.