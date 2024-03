Igazítsuk a méretet az ételhez

Már az airfryer vásárlásánál érdemes alaposan átgondolni, hogy hány főre tervezünk benne ételeket készíteni. Egy közepes méretű készülék már ideális lehet két főnek is, de ha egymagunknak főzünk, akár egyszerre elkészülhet benne a köret és a feltét is. A gyerekes családoknak azonban érdemes lehet inkább az XL és XXL méretek között nézelődni, amelyek bár méretükből adódóan drágábbak, sok időt spórolhatunk velük, ha egy körben készül el az étel. Ajánlott az elkészített étel mennyiségét is felmérni, ugyanis ha nagyon telepakoljuk a sütő kosarát, akkor nem biztos, hogy egyenletesen készül majd az étel, így érdemes lehet gyakrabban megrázni. A legjobb textúra érdekében, ha időnk engedi, kisebb adagokban is sülhet az étel, így elkerülve, hogy az egymásra pakolt rétegek ne süljenek át megfelelően.

Ne essünk túlzásba a zsiradékkal

A forrólevegős sütők kialakításuknak köszönhetően lehetővé teszik az ízletes fogások elkészítését anélkül, hogy nagy mennyiségű olajra lenne szükség. Azonban ez nem azt jelenti, hogy minden fogást teljesen zsiradék nélkül tudunk benne elkészíteni. A félkész, mirelit ételek elkészítéséhez általában nincs szükség plusz zsiradékra, mert ezek a termékek már elősütöttek. Amennyiben az egészségmegőrzés miatt választottuk a készüléket és friss zöldségeket, fehérjeforrásokat használunk, érdemes az előkészítéskor a hozzávalókhoz adni a választott zsiradékot. Így nem csak a kalóriatartalomra tudunk odafigyelni, de egyenletesebben sülnek majd a hozzávalók, és az ételt sem áztatjuk el túl sok olajjal. Összekeverhetünk például friss zöldfűszerekkel Rama vajalternatívát, majd ha ebbe beleforgatjuk a zöldségeket, fokozhatjuk az ízek komplexitását.

Az ideális hőmérséklet

Az ideális hőfok kiválasztásához érdemes figyelembe venni, hogy az airfryer működését tekintve hasonlít egy légkeveréses sütőhöz, azzal a különbséggel, hogy a térfogata jóval kisebb. Így az ételek a fűtőszál közelsége és a forró levegő gyors keringetése miatt hamarabb elkészülhetnek, mint egy hagyományos sütőben. Érdemes tehát, ha hagyományos receptet követünk, alacsonyabb fokozaton használni a készüléket, és rendszeresen ellenőrizni, nehogy megégjen az étel. Bizonyos ételeknél, mint például az édesburgonya, grillzöldségek, éppen a készülék ezen előnyeit tudjuk kihasználni, hiszen gyorsan ropogós és megfelelően átsült köretet készíthetünk.

A sültkrumplin túl

Ha már magabiztosan használjuk a készüléket, bátran kezdjünk el kísérletezni a grillzöldség-sültkrumpli-csirkemell hármason túl is. Bármilyen péksüteményt felfrissíthetünk például pár perc alatt, de félkész vagy fagyasztott zsemléket is meg tudunk sütni az airfryerben. Ha süteményre vágyunk, akkor sem kell feltétlenül bekapcsolni a sütőt, ami a nyári kánikulában is fontos szempont lehet. Szilikon formák segítségével gyorsan elkészülhet airfryerben a kedvenc muffinunk, azonban ha klasszikus receptet használunk (sütőmargarinnal), érdemes 10-15 Celsius-fokkal alacsonyabb hőfokon sütni, hogy véletlenül se égjen oda. De percek alatt isteni pirított magvakat is készíthetünk, vagy ezek kalóriaszegényebb változatát, például ropogós, fűszeres csicseriborsót is.

+1 Tisztítsuk rendszeresen a gépet

Fontos minden használat után megtisztítani az airfryert, mivel az olaj felgyülemlése miatt a készülék füstölni kezdhet. Bizonyos esetekben elég egy papírtörlővel eltörölni a kosarat és a fűtőszálat, de ha nagyon koszos a készülék, inkább mossuk el pár perc alatt kézzel. A legtöbb modellnek vannak mosogatógépben tisztítható alkatrészei, ezt azonban fontos mindig a használati útmutatóban ellenőrizni, nehogy véletlenül kárt tegyünk a készülékben.

Receptek

Airfryer brownie

Összetevők:

75 g étcsokoládé

75 g Rama sütőmargarin

1 db tojás

60 g cukor

1 csomag vaníliás cukor

1 csipet só

40 g finomliszt

1 tk sütőpor

25 g dió

Elkészítés:

Forró vízgőz felett felolvasztjuk az étcsokoládét a Rama sütőmargarinnal, alaposan átkeverjük a masszát, majd félretesszük. Amíg hűl, összekeverjük egy tálban a lisztet és a sütőport. Egy másik tálban felverjük a tojást, majd folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot és a sót. Akkor tökéletes, ha könnyed és krémes állagot kapunk a végén.

Ezután lassú kevergetés mellett hozzáadjuk a csokiszószt, a lisztet, végül a diót. Ezután alaposan kikenjük Rama sütőmargarinnal az airfryer sütőfiókját vagy lyukacsos kosár esetén egy szilikonos sütőformát, hogy a brownie ne ragadjon le. A tésztát a formába öntjük. Ha kell, késsel elegyengetjük a tetejét. Ezután az airfryerbe tesszük 35 percre, 160 °C-ra állítva. Ha kész, hagyjuk kihűlni, majd felvágva tálaljuk.

Csokis muffin

Hozzávalók:

Tészta:

120 g Rama sütőmargarin

250 g cukor

1 csomag vaníliás cukor

2 db tojás

270 g liszt

30 g kakaópor

1 kiskanál sütőpor

A tetejére:

250 g mascarpone

4 evőkanál porcukor

50 g kakaópor (opcionális)

180 ml habtejszín

Elkészítés:

A puha Rama sütőmargarint keverjük habosra a cukorral és vaníliás cukorral. Egyenként keverjük bele a tojásokat is. A kakaóporral és sütőporral átszitált lisztet 2-3 részletben, felváltva a tejjel keverjük hozzá, úgy, hogy a lisztet keverjük hozzá utoljára. Ne keverjük túl (sokáig) a tésztát. Ízlés szerint forgassunk bele magokat, mazsolát, esetleg csokidarabokat. Osszuk el a masszát a szilikon muffinformákban, kétharmadig töltve azokat. Süssük az airfryerben 170 fokon kb. 20-25 percen keresztül. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy megsültek-e. A tetejükre készíthetünk mascarponés vagy csokis-mascarponés tejszínhabot, amelyhez a mascarponét a porcukorral (és ízlés szerint a kakaóporral) keverjük simára egy habverővel. Öntsük bele a habtejszínt is, és keverjük addig, amíg habos állagot érünk el. Kanállal vagy habzsákból nyomva díszítsük vele a muffinok tetejét. Megszórhatjuk kakaóporral, színes cukorkákkal, vagy csokoládédarabokkal.

Töltött Portobello gomba

Hozzávalók:

200 g reszelt Violife Mozzarella Ízesítésű tömb

6 db Portobello gomba

1 bögre félbevágott koktélparadicsom

2 gerezd fokhagyma, apróra vágva

friss, felvágott bazsalikom az ízesítéshez

extra szűz olívaolaj

só és frissen őrölt bors az ízesítéshez

kakukkfű levelek a díszítéshez

Elkészítés:

Összekeverjük egy tálban a koktélparadicsomokat, a bazsalikomot, az olívaolajat, a sót és a borsot. Egyenletesen megtöltjük a gombákat a paradicsom-mixszel és megszórjuk egy nagy adag reszelt növényi tömbbel. Helyezzük a gombafejeket az airfryerbe és 180 fokon kb. 10 percig süssük, míg a reszelt növényi mozzarella rá nem olvad. Kakukkfűvel díszítve tálaljuk.