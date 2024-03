Szombaton és vasárnap a Nyugat-Magyarország Területi Bajnokságot, vasárnap a művészeti iskolák, tánciskolák társastánc versenyét szervezték meg. Simonyi-Hornyák Hajnalka, a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola társastánc tanszak vezetője, valamint az Ametiszt Tánc-Sport Egyesület elnöke elmondta, a szombati eseményre 68 kategóriában körülbelül 200-an neveztek, a legtöbben a junior számokban mutatták be tánctudásukat. A kaposvári eseménnyel egy időben a közép- és a kelet-magyarországi versenyt is megszervezték.

A művészeti iskolásoknak szervezett vasárnapi megmérettetésen is csaknem kétszázan vettek részt. Az eseményt a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány, a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola és az Ametiszt Tánc-Sport Egyesület közösen hirdette meg. Simonyi-Hornyák Hajnalka elmondta, kétféle versenyt láthatott a sportcsarnok közönsége. A nyíltra az ország minden részéről lehetett jelentkezni, a házi bajnokságra azonban csak a mikrokozmosz növendékei nevezhettek.

– Fontosak a házi versenyek, mert ilyenkor jól fel lehet mérni a gyerekek tudását – hangsúlyozta a művészeti iskola társastánc tanszakának vezetője. – Látjuk azt, hogy mennyit fejlődtek, hogyan mozognak és ha megfelelnek, akkor legközelebb erősebb versenyre is be tudjuk nevezni őket. Ezeken a versenyeken támogatjuk is a rászoruló gyermekeinket. Nemcsak a nevezési díjakat fizetjük ki, hanem fellépőruhát is biztosítunk nekik – tette hozzá Simonyi-Hornyák Hajnalka.