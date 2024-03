A társadalmi felelősségvállalás, a szolidaritás és az összefogás kiemelt helyen szerepel az Auchan vállalati kultúrájában. A tavalyi év során 9 karitatív szervezet munkáját támogatták 18 közös szervezésű akció keretében, összesen 60 034 278 forint értékben. Az akciók célja legtöbb esetben a nehéz körülmények között élők megsegítése volt.

A Magyar Élelmiszerbank és a Magyar Vöröskereszt már több éve stratégiai partnere az Auchannak az élelmiszermentés területén. A két civil szervezet segítségével tavaly összesen 875 tonna el nem adott, de jó minőségű élelmiszer került a nélkülözőkhöz közel 550 millió forint értékben. Ezenfelül a tavalyi évben 280 tonna emberi fogyasztásra már nem alkalmas élelmiszert juttattak el állatmenhelyeknek és állatparkoknak több mint 50 millió forint értékben.

Ezen kívül az Auchan Alapítvány közel 60 millió forinttal támogatott több olyan projektet, amelyek célja az egészséges életmód és a helyes táplálkozás népszerűsítése volt. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével közös “Okostányér” országos Tudáspróba a 12-14 éveseket célozta meg, míg az Okos Doboz Alapítvány “Miből Mennyit Egyek” programja a felnőtt lakosságra fókuszált, akiknek online dietetikai tanácsadást nyújtott. A két program több mint 4 200 embert ért el, emellett pedig már harmadik éve zajlik 24 településen 5 000 iskolás bevonásával a GYERE® - Gyermekek Egészsége Program az MDOSZ szervezésében.

Mára szinte hagyománnyá váltak az Auchan adománygyűjtő akciói, amihez a vásárlók is előszeretettel csatlakoznak. Ilyen kezdeményezés volt az augusztusban megszervezett tanszergyűjtés a Nagycsaládosok Országos Egyesülete javára, illetve a Magyar Vöröskereszt „Egy csomag szeretet” gyűjtőakciója, amely során 32,5 tonna tartós élelmiszer és tisztítószer jutott el a rászorulókhoz az ünnepekre. Ehhez hasonló mennyiségű adomány gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett akció során.

Az Auchan mindennapi működésében fontos szerepet tölt be a vállalati önkéntesség és az esélyegyenlőség is. A tavalyi évben 1000 munkatárs vállalt önkéntes munkát, amelyre a vállalat egy fizetett szabadnapot biztosított számukra. Ezenkívül részt vehettek a tanszergyűjtésben és egy szociális főzésen is a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében.

A vállalati több mint tíz éve többszáz megváltozott munkaképességű kollégát foglalkoztat, fontosnak tartja az integrációjuk elősegítését. Éppen ezért az esélyegyenlőség jegyében két érzékenyítő tréninget szervezett a Kézenfogva Alapítvány és a Nem Adom Fel csapatával, hogy a munkatársak betekintést nyerjenek a fogyatékkal élők mindennapjaiba. Ősszel a Siketek és Nagyothallók Szövetségével ismét közös kampányt indítottak a Siketek Világnapja alkalmából, amely egyszerre szólította meg a vásárlókat és a munkatársakat. A Magyar Rákellenes Liga „Add tovább a mosolyodat” kiállítását is befogadta az üzletlánc, 19 Auchan áruházban tartottak interaktív foglalkozásokat a Liga önkéntesei.

Az Auchan tavaly több mint 700 millió forint értékben nyújtott támogatást, és továbbra is elkötelezetten áll ki a jó ügyek mellett erre biztatva vásárlóit is.

„Vállalati stratégiánk egyik legfontosabb pillére a társadalmi felelősségvállalás, vállalati kultúránkban pedig aktívan él a szolidaritás fontossága. Egyre szélesebb körben szervezzük meg adománygyűjtéseinket és jótékonysági kampányainkat, amelyeket önkéntes munkatársainkkal és vásárlóinkkal közösen valósítunk meg. A tavalyi eredmények azt mutatják, hogy számukra is egyre fontosabb, hogy együtt segítsünk másokon, ez pedig tovább ösztönöz minket arra, hogy folytassuk törekvéseinket” – mondta Varga-Futó Ildikó, az Auchan CSR igazgatója.