Így tesz Bényei Imre György, aki ottjártunkkor pontyot vitt a piaci halastól. Elmondta lapunknak, hogy Bajáról származik és szakácsként dolgozott sokáig. – Nagypénteken főzök természetesen bajai halászlevet, tésztát ugyan tudok gyúrni, de most készen veszem – tette hozzá a kaposvári nyugdíjas. Megjegyezte: nagyon szereti a halat, s nem csak az ünnepekkor, hanem havi kétszer biztosan fogyaszt. Sőt ha ideje van, akkor maga próbálja megfogni a bográcsba valót. – Nagyon szeretem a keszeget és tervezem, hogy jövő héten elmegyek horgászni – mondta.

A kaposvári nagypiac halboltjának kilincsét szerda reggel egymásnak adták a vásárlók. – A karácsony mellett a húsvét az az ünnep, amikor nagyobb mennyiségben vásárolnak halat – mondta Kovács Csaba, a halbolt tulajdonosa. A ponty a sláger most is, tisztított patkószeletei kilónként 3750 forintba kerülnek. – A második legnépszerűbbek a harcsafélék, de a tengeri halak, herkentyűk is kelendőek.

Kiemelte azt is, hogy bőséges a halastavak kínálata és üzletében tavalyi áron kínálja a halakat. A somogyi telelő tavakból hetek óta szolgálják ki a kereskedőket. Németh István, a Tógazda Zrt. ügyvezetője elmondta: a halárak nem emelkedtek idén, s a hazai piac mellett a környező országokba is szállítanak. – Busa utazik Szerbiába, ponty, süllő, csuka Ausztriába, Romániába, Olaszországba és Lengyelországba – tette hozzá.

Fél kilóval több Németh István szerint nagyböjt idején több hal fogy. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szeretné elérni, hogy a magyar családok minden héten egyszer fogyasszanak kopoltyúst. Kiemelte: a hazai halfogyasztás évről évre fél kilóval növekszik, de még a többi uniós országhoz képest van lemaradásunk. – Jelenleg az Európai Unióban 22–23 kilónyi az egy főre jutó halfogyasztás, nálunk 6,5–7 kiló között mozog – tette hozzá.