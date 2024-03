Kacsóh Pongrác daljátékát Pintér Kata rendezte Horváth Zitával közösen. – Igazi tündérmesét igyekeztünk színpadra állítani, ami azonban nemcsak a gyerekeknek szól – hangsúlyozta Pintér Kata. – Látványos az előadás, amelyen lehet sírni, nevetni. Úgy gondolom, hogy a társulat nagyon is megérett arra, hogy ezt az előadást bemutassa. Külsős szereplőket is hívtunk, ők alakítják a huszárokat. Olyan férfiakat kerestünk, akik jól tudnak mozogni a színpadon. Így találtuk meg Rónai Balázst, a Somogy Táncegyüttes egykori táncosát, aki most debütál nálunk. Feltűnik egy másik néptáncos, Tóth György is, illetve a darab koreográfusa, Takács László János is szerepel az előadásban – mondta Pintér Kata.