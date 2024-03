Retró Páholy: sikerfilmek zenéi sztárok előadásában

Nemzeti ünnepünk egyik izgalmas balatonfüredi programja, amelyen többek között Csepregi Éva és Kamarás Iván is fellép. Az est házigazdája pedig Dj Dominique lesz. Az esemény részletei itt. Fotó: Baracs János/Csepregi Éva hivatalos

Taste Balaton gasztronómiai fesztivál

A tíznapos napos gasztro- és kulturális fesztivál, mely összefogja a balatoni régió legjobb éttermeit, szállásait és kulturális eseményeit. A fesztivál 26 balatoni étterem, gasztrohotel, valamint kulturális intézmények, borászatok és a Balaton Bike 365 összefogásával jött létre. A gasztronómiai és egyben bringás fesztivál részletei itt olvashatók. Fotó: BalatonBike365 hivatalos

Hamvas Napok 2024 irodalmi fesztivál

A Hamvas Béla köré szerveződő irodalmi fesztivál Balatonfüred több helyszínén kerül megrendezésre. Irodalmi és zenés programokkal várja az érdeklődőket Szőcs Géza Irodalmi Szalon, a Figula Pincészet és a Koloska-völgy, valamint kulturális elfoglaltságokkal telik meg a közkedvelt Tagore sétány is. Az esemény részletes programja itt érhető el. Fotó: balatonfured.hu

XVIII. NN Ultrabalaton

A szervezők több meglepetéssel készülnek, hogy emlékezetessé tegyék hazánk legnépszerűbb futóeseményének 18. születésnapját. A futózarándoklat távja továbbra is 211 kilométer, melyet egyénileg és csapatban is lehet teljesíteni. A start továbbra is Balatonfüred, ahol idén is rekordszámú nevező áll rajthoz, hogy teljesítse az immár nemzetközi szinten is népszerű balatoni sporteseményt. A futóverseny további részletei itt érhetők el. Ultrabalaton 2023

Fotó: Maratonman

Magyar Mozgókép Fesztivál a város több helyszínén

A Tagore sétányon, a Balaton Moziban és a Partitúra Galériában is magyar filmeket vetítenek majd a fesztivál keretében. Fotó: Magyar Mozgókép Fesztivál Nyitókép: A balatonfüredi Anna-bál záróceremóniája Fotó: MTI/Vasvári Tamás

forrás: likebalaton.hu