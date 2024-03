Már többen megfordultak Tóthné Iváncsics Gyöngyi őrtilosi vendégházában idén. A szálláshelyen a következő napokban is telt ház lesz, összesen nyolc embert tudnak elhelyezni. Tóthné Iváncsics Gyöngyi érdeklődésünkre elmondta, egyelőre nincsen annyi foglalásuk, mint az elmúlt évben, azonban tavaly is inkább áprilisban kezdtek el komolyabban érdeklődni vendégházuk iránt. Az őrtilosi szállásadó arról is beszélt, hamarosan megnyitnak majd egy kétszemélyes, romantikus fészket is a településen. Folyamatosan terjeszkednek, mert a meglévő vendégházuk esküvői helyszínként is nagyon népszerű és számolnak azzal is, hogy hamarosan fellendül a kerékpáros turizmus. Tóthné Iváncsics Gyöngyi hozzátette, tíz százalékkal emelték meg a szállásdíjakat, melyért majdnem olyan szolgáltatást nyújtanak, mint egy szállodában.

Éledezik a turizmus megyénkben

Szennában is éledezik már a falusi turizmus. Miszlang Jánosné szálláskiadó megkeresésünkre elmondta, még van szabad szobájuk a nemzeti ünnepre, ketten azonban biztosan náluk töltik el a hosszú hétvégét.

– Bízunk a jó szezonban, mert már nyárra és szeptemberre is vannak foglalások – mondta Miszlang Jánosné. – Idén kénytelenek voltunk egy kicsit árat emelni. Tíz százalékkal kérünk el többet, mint egy éve – tette hozzá a szennai asszony.

Az egyik porrogi vendégházban már februárban is fogadtak vendégeket. Ürmösi Lenke a szálláshely tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, március 15-én és húsvétkor a családjukkal töltik idejüket, ezért akkor nem adnak ki szobát, a többi hétvégén azonban a tavalyihoz hasonló áron várják a pihenni vágyókat.