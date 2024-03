A volt köztársasági elnök hazánkkal kapcsoltban arról is beszélt, a „felesleges” vizet, mint a bel- és árvizet meg kell tartani, hogy az aszályos időszakban legyen mihez nyúlni. – Ezért vagyok ellene annak is, hogy a Balatonból leeresztik a vizet. Ezt csak a legvégső esetben kellene megtenni, amikor tényleg komoly baj van – mondta Áder János. A Kék Bolygó Alapítvány kuratóriumi elnöke Kaposvárral kapcsolatban elmondta, a vármegyeszékhely nagy lépéseket tett azért, hogy úgynevezett fenntartható város legyen. – Szeretnék majd egy olyan mintaprogramot csinálni Kaposváron, mely más európai városok számára is példa lehet – tette hozzá a volt köztársasági elnök.

Rá kell tenni a fedőt a lábasra

Gyuricza Csaba a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora előadásában úgy fogalmazott, rá kell tenni a fedőt a lábasra, vagyis nem szabad hagyni, hogy a nedvesség eltűnjön a talajból. Ha leesik egyszerre 3-400 milliméter csapadék, akkor helyben kell tartani. A talaj ugyanis képes arra, hogy ekkora mennyiséget is eltároljon. A rektor kiemelte, át kell alakítani a gondolkodásmódunkat, a technológiákat, melyek lehetővé teszik, hogy hosszútávon, fenntartható módon lehessen egészséges élelmiszer-alapanyagot termelni. Szita Károly Kaposvár polgármestere köszöntőjében elmondta, a város elindult egy olyan úton – hulladékgazdálkodás, vízvédelem, levegőtisztaság, káros anyag kibocsátás csökkentése, megújuló energiák használata – mely Magyarországon példaértékű. Bekesné Porczió Margit a konferenciát szervező Festetics Karolina Központi Óvoda igazgatója kiemelte, több környezetvédelmi programot is kidolgoztak az elmúlt időszakban, ötleteiket pedig megosztották más kaposvári intézményekkel is. – Tenni akarunk, hiszen mindig a természetet szeretete vezérelt bennünket – emelte ki az óvodaigazgató.