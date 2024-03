A megrendítő vallomás hallatán bárki gyomra összerándulhat, hiszen hasonló baleset bárkivel megtörténhet. A szén-monoxid nem válogat, olvasható a videóban is. Dávid Adrienn nem csak a kétségbeesésről és az ijedtségről mesél a felvételeken, hanem arról is, hogy a mérgezés döbbentett rá őket az elővigyázatosság fontosságára. Így azóta plusz szellőzőkkel és szén-monoxid érzékelővel is felszerelték otthonukat, hogy hasonló eset ne történhessen meg újra.