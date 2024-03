A Volánbusz Zrt tájékoztatása szerint szolgáltatásai korszerűsítése érdekében a vállalat számos jármű- és menetrendi fejlesztést hajtott végre az elmúlt években, de a jövőre nézve is széles körű szolgáltatásfejlesztési tervvel készül.

– Az elképzelések fontos alapkövei a jelenlegi utazási szokásokra és a fejlesztendő szolgáltatásokra vonatkozó, az igények valós felméréséből származó adatok – közölte a társaság komunikációs igazgatósága. – A közlekedési társaság éppen ezért számít utasai véleményére. Már több ezren válaszoltak az utazással és fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekre február 23. óta, de aki még szeretne részt venni a felmérésben, 2024. március 31-ig kitöltheti a kérdőívet, és bekapcsolódhat a nyereményjátékba is.

A kérdőív anonim, kitöltése körülbelül tíz percet vesz igénybe. A kitöltők között a Volánbusz a következő nyereményeket sorsolja ki: a Volántourist utazási iroda szolgáltatásaira vagy a Volánbusz mátraházai üdülőházában beváltható 10 darab 10 ezer forintos, 8 darab 20 ezer forintos, 5 darab 30 ezer forintos és 2 darab 50 ezer forintos utalvány mellett 10 darab 10 ezer forint értékű és 10 darab 20 ezer forint értékű ajándékcsomag is gazdára talál. A társaság honlapján elérhető kérdőívet 2024. március 31-ig lehet kitölteni.