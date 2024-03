Kegyes volt a pénteki időjárás a látogatók számára Szennában, verőfényes napsütésben fedezhették fel a szabadtéri múzeumot, amely már március 15.-e óta újra nyitva áll a vendégek előtt. A tavaszi idő sok családot csalogatott ki a skanzenbe, kicsiket és nagyokat népi játékokkal és hagyományőrző foglalkozásokkal várták.

Tojásfestés is várja az érdeklődőket Fotó: Lang Róbert

– Van motívumkereső és ügyességi, tojásos játék, amilyeneket a régi időkben is játszottak a gyerekek, ezeket bárki kipróbálhatja. Nem főtt tojással, hanem fából készülttel játszanak, a maradandóság jegyében – mondta Kovács-Hegedűs Elvira, a skanzen rendezvényszervezője.

Ahogy mindig, az idén is a tojásfestés volt a legnépszerűbb pénteken, a gyerekek bátran kísérleteztek a különböző technikákkal. Maratás, karcolás, berzselés és gicázás, mindegyiket megismerhették az érdeklődők.

– Hozott tojással is készülhetnek a látogatók, úgyhogy szombat és vasárnap, akár a család összes húsvéti tojását elkészíthetik nálunk – tette hozzá Kovács-Hegedűs Elvira.

Sokan külön dekorációkat készítettek húsvétra

– Már többször voltunk itt, ismerjük a terepet. A kislányom szeret kézműveskedni, ezért jöttünk el – mondta Sólyom Diána, aki a közeli Kaposvárról látogatott el Szennába. – Már otthon is készítettünk díszeket húsvétra, de itt most még bővítjük a felhozatalt – tette hozzá kislánya.

A legtöbben gyerekeikkel szabadultak ki a négy fal közül a szennai skanzenbe, s együtt örültek a jó időnek.

– Amikor valami ünnep van, kihozzuk a gyerekeket a skanzenbe – mondta a szintén kaposvári Mészáros Balázs, miközben lányai a domboldalon élvezték a kora tavaszi napsütést a fűben.