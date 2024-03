A Belügyminisztérium adatai szerint egyre népszerűbbek a kistelepülések. Ehhez hozzájárult az is, hogy a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) kicsalogatta a városból az embereket. A koronavírus okozta világjárvány idején sokan megtapasztalták, hogy mennyivel nagyobb szabadságot ad egy kertes ház a panellakásokhoz képest. Az 50 leggyorsabban gyarapodó település közé bekerült négy somogyi is.

Somogysimonyi lakossága 17-tel gyarapodott 2023 és 2024 között, ami 8,1 százalékos növekedés. Kaszó állandó lakosainak száma is nőtt, ott 6,4 százalékkal laknak többen. Hajdu Tibor polgármester szerint, az alacsony lakosságszám miatt tűnhet úgy, hogy nagy arányú a növekedés.

– Ha már két gyerek születik, százalékosan az is nagy a növekedés, mert összesen 83-an vagyunk – fogalmazott a polgármester. Szerinte azoknak jó választás Kaszó, akiknek vadász vagy erdész végzettségük van, mert helyben vagy a közelben is állást találnak. Más munkahelyek szempontjából nincs könnyű helyzetben a dél-somogyi település, mert a lakók többségének Nagyatádra vagy Nagykanizsára kell eljárnia dolgozni.

A toplistába Potony is bekerült, ahol 220 az állandó lakosok száma. – Ez a szám csalóka, hiszen kevesen vagyunk és ideköltözött négy többgyermekes család, emiatt volt 6,3 százalékos az emelkedés – mondta Reiz Tamás polgármester. – Aki beköltözött, az a környékről érkezett a CSOK miatt, itt találtak hozzá megfelelő házat – tette hozzá a településvezető. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy vonzóvá tegye Potonyt a letelepedni vágyó családok körében.

Somogycsicsó is népszerű falu, egy év alatt 9-cel nőtt a lakosságszám. Faggyas József polgármester szerint örvendetes a növekedés. – Nincs kommunális, vagy iparűzési adó nálunk, ingyenes a szemétszállítás és ingyen megműveljük a kerteket, hogy tudjanak állatot tartani helyben – sorolta a településvezető, mivel teszik vonzóbbá falujukat. Az viszont gondot jelent, hogy traktoros nem igen akad a környéken, így kénytelen a polgármester gépre pattanni és elvégezni a szántást,a gyomirtózást, a vetést. Aminek eredménye, hogy rendezettek a kertek és nem csökkent az állatok száma az udvarokban. Emellett a közbiztonság is a település mellett szól, talán ezért is választotta több német állampolgár Somogycsicsót, akiknek köszönhetően nem is maradt üresen álló ingatlan a faluban.

Fontos, hogy legyen bolt, óvoda és iskola a településen

Sokat hozzá tud tenni egy település vonzerejéhez, hogy mennyi szolgáltatás érhető el a közösség számára.

– Az infrastruktúrát kell helyretenni. Nálunk bölcsődétől, iskolán át a nyugdíjas házig minden elérhető, de van gyógyszertár és visszakerül a bankautomata is – mondta Pavelka Béla hetesi polgármester. Hozzátette: ennek is köszönhető, hogy fiatal családok töltötték meg a lakóparkot az elmúlt években. Hasonlóképpen gondolja ezt Kecskés Gábor, Ságvár polgármestere is.

– Minden infrastruktúránk megvan: óvoda, bölcsőde, iskola, gyerekorvosi rendelő, védőnő. Van vagy hat boltunk, és gyógyszertár is. Sokat kell tenni azért, hogy idejöjjenek a családok, de a kitartó munkának megvan az eredménye, hiszen egy év alatt Ságváron 1890-ről 2000 fölé kúszott a lakosság száma – mondta a polgármester.