Az önkormányzat és a helyi civil szervezetek is kivették részüket az ünnepi faluszépítésből Göllén. Az Együtt a jövőnkért! Egyesület tagjai az idén rendhagyó kézműves foglalkozást tartottak és egy húsvéti fotófalat is életre hívtak. Fekete István hőseivel, Vukkal, Bogánccsal és Kelével is készíthetnek ünnepi képeket a helybéliek és az átutazók.