5 BMW autóból 4 szenvedett már balesetet

A carVerticalon ellenőrzött BMW-k 73,9%-át érte már sérülés. A Skodák (69,5%), a Volvók (68%), a Fordok (62,6%) és a Hyundai-ok (62%) is gyakran megsérülnek, ami azt sugallja, hogy a vevőknek elővigyázatosnak kell lenniük ezen használtautók vásárlásakor.

A BMW nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos más országában is a leginkább sérült járművek listájának élén áll.

„A BMW nagyon keresett autómárka, de annak ellenére, hogy felkapott járműgyártó, a régebbi és megfizethetőbb modelleket gyakran fiatal és tapasztalatlan sofőrök vásárolják. Emellett a biztosítótársaságok szerint a BMW sofőrjei hajlamosabbak a kockázatvállalásra vezetés közben. Így nem csoda, hogy a BMW áll azon autómárkák listájának az élén, amelyeket a leggyakrabban ér káresemény” – magyarázza Matas Buzelis, autóipari szakértő, a carVertical kommunikációs vezetője.

Azok az autók, amelyek a múltban súlyosan megsérültek, érzékenyebbek lehetnek az alkalmi meghibásodásokra, és alapos javítást igényelnek. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos esetekben a biztonságukra is hatással lehet egy múltbeli baleset. Egy jármű történetének online feltárása csökkenti egy rossz vétel valószínűségét, ami aztán gyorsan elnyelheti a pénzünket.

Az autótulajdonosoknak azért is ellenőrizniük kellene járműveik történetét, hogy megtudják, nincs-e az autón olyan rejtett sérülés, amelyet alaposan ki kell vizsgálnia egy szerelőnek. Sokkal egyszerűbb eladni egy autót tiszta történeti jelentéssel és úgy tárgyalni a vevőkkel.

Magyarországon a Fiat autók sérülnek meg a legkevésbé – a carVerticalon ellenőrzött Fiat járművek mindössze 41,8%-ának volt valamilyen sérülése. Nem sokkal marad el tőle az Opel (47,7%), a Nissan (48,07%), a Renault (48,14%) és a Mazda (48,8%) sem.

Egyes autókat gyakrabban éri kár

Ami a kárfeljegyzéseket illeti, néhány járműmárka magyarországi előzményjelentésében több incidens is szerepel. A carVerticalon ellenőrzött átlagos BMW 2,2 kárrekordot mutatott, ezt követi a Volvo (2,1), a Skoda (2), a Honda (2) és az Audi (1,97).

– Teljesen átlagos, hogy egy autó 5 évente egyszer balesetet szenved. A balesetek száma a futott kilométerrel is összefügghet. A többszörösen súlyos károkat szenvedett járművek tulajdonlása vagy karbantartása azonban gyakran problémás. Meglepő módon a carVertical azt találta, hogy idén a legtöbb káresemény egy Volkswagen Passatnál történt. Ennek a járműnek a jelentésében 32 káreset szerepelt – mondja Buzelis.

A legkevesebb baleset a Fiat járműveket éri – egy átlagos Fiat modell 1,68 sérülést szenvedett a carVertical adatai szerint, a Renault-nál ez a szám 1,74, a Kiánál és a Citroennél 1,76, a Nissannál pedig 1,78.

Ezek a gyártók olyan gazdaságos autók gyártására helyezik a hangsúlyt, amelyeket a sebességrajongók jellemzően elkerülnek, így ezek a járművek ritkábban szenvednek balesetet. A Mercedes-Benz, a Kia és az Audi autók rekordokat döntenek a legdrágább károk tekintetében Magyarországon

A felsőbb kategóriás járművek kárköltsége viszonylag magas Magyarországon:

Mercedes-Benz – 1 276 734 Ft, Kia – 1 164 920 Ft, Audi – 1 150 088 Ft. Bár egy kisebb ütés miatt nem kell aggódni, amikor autót szándékozunk vásárolni, a nagyobb károkat fontos megbeszélni egy hozzáértő szerelővel, hogy elkerüljük a jövőbeni problémákat. A prémium járműmárkák jellemzően magasabb átlagos kárértékkel rendelkeznek, mint a gazdaságos autók, így a kisebb károk javítása is akár több ezer euróba kerülhet. A jármű márkájától függően ugyanazon károk javítása eltérő költséggel járhat. A Dodge-ok a legmagasabb átlagos kárértékkel rendelkeznek világszerte (2 260 230 Ft), ezt követi a Porsche (1 990 675 Ft) és a Tesla (1 861 410 Ft).