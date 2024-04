Családi halmozódás, genetikai ok

Somoskövi Csilla osztályvezető főorvos azt is elmondta lapunknak, hogy az Alzheimer- kór hátterében egy kóros fehérje (Tau-protein) szintézise áll, amely lerakódik az idegsejtekben, károsítva működésüket. A betegség előfordulhat agyi érelmeszesedéssel keverten és önálló betegség formájában is. Többféle oki tényező állhat a hátterében, családi halmozódás is előfordulhat genetikai ok miatt.