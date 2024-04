Dénesné Szak Andrea, a diákok osztályfőnöke elmondta, hogy a Toleránsabb Világért Alapítvány országos pályázati felhívására jelentkeztek korábban. Hónapokig gyűjtötték az egyéni és közös cselekedeteket, amelyekkel mosolyt csaltak a környezetükben élők arcára. Mindezeket képekben is megörökítették, és egy mosolynaplóba fűzték össze történet kíséretében.

Az egyik ilyen az volt, amikor nehéz helyzetbe került osztálytársuk számára egy szívdesszertet készítettek, amibe mindenki egyénileg írt kedves, személyes üzenetet.

A gálaműsorral egybekötött eredményhirdetést szombaton tartották Budapesten. Ott derült ki, hogy a kaposmérői ötödikesek pályamunkája is bekerült a legjobb 11 díjazott csoportalkotás közé. Az osztály képviselői ajándékcsomagokat vettek át, és ezekből mindenki részesült. Dénesné Szak Andrea szerint, habár a pályázat véget ért, a szemléletet szeretnék megőrizni a mindennapokban is.