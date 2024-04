– Itt a balatonboglári kikötőben a múlt és a jelen találkozik. Miközben a Csavargőzös műemlékhajó a régmúltnak állít emléket, addig bemutatkozik a legkorszerűbb technikával felszerelt és modern külsővel bíró Tomaj. A Bahart ezekben a hetekben road show-k keretében ismerteti meg az utazókkal a flotta újdonságait – mondta Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója.



Nemcsak az új Tomajra, hanem a 152 éves Balaton Csavargőzösre is sokan voltak kíváncsiak. A boglári kikötő partján álló műemlékhajó 12. szezonját kezdte meg idén kiállítóhelyként. – Egy hajózástörténeti tárlatot láthatnak a fedélzetre lépők. Fotók, képeslapok és egykori hajózási tárgyak mesélnek a múltról, a többi között a Balaton Csavargőzösről is – mondta Kopasz Balázs, a Balatoni Hajós Kultúráért Egyesület elnöke. Ez volt az első olyan hajó a magyar tengeren, amelyet hajócsavar hajtott, innét is kapta elnevezését. A Balaton Csavargőzös 1872-ben készült, Balatonboglár és Révfülöp között szállította az árukat, a postai csomagokat, valamint az utasokat. Néhány év balatoni szolgálat után több évtizedre a Dunára került, majd az 1980-as években szállították vissza Balatonboglárra. Hányattatott időszak után a 2010-es évek elején megvalósult a felújítása, s azóta is kiállítóhelyként látogatható tavasztól őszig. – Minden évben igyekszünk bővíteni a tárlat anyagát, nemcsak helyi emlékekkel. A gyűjtemény idén egy amerikai és egy szovjet gyártmányú veterán hajó külmotorral gyarapodott – folytatta Kopasz Balázs.

Ahogy minden esztendőben, ezúttal is vendégül látták Balatonbogláron a révfülöpieket. – A Csavargőzös eredetileg is a déli és az északi part között közlekedett, akkor is volt kapcsolat a két település között. Bár a Balaton elválaszt minket, de közös múltunk egyben össze is köt. Ezért fontosak számunkra azok az események, amikor újra találkozhatunk. A műemlékhajó szezonnyitója is ilyen – mondta Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere.

A szombati hajós programon a kaposvári Rippl-Rónai Művészeti Szakkollégium hallgatói is bemutatkoztak. Kilenc diák fotóiból, festményeiből, grafikáiból „Víziók” címmel nyílt időszaki tárlat a Balaton Csavargőzösnél.