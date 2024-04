Alig lehetett közel férkőzni az autókhoz és motorokhoz, annyian voltak kíváncsiak a körülbelül 450 veterán járműre vasárnap délelőtt. Már a rendezvényre sem volt egyszerű bejutni. A Cseri park környékét és a hozzá közeli utcákat ellépték a parkoló autók, ezért hosszú percekig tartott mire szabad helyet lehetett találni.

A szervezők egyáltalán nem bánták a nagy forgalmat, főleg azért, mert a jubileumi őszi találkozóra a szakadó eső és rossz idő miatt csak páran voltak kíváncsiak. A mostani kora nyárias időjárás azonban kárpótolta a veterán autó szerelmeseit. A találkozóra amerikai, francia, cseh, német és olasz járművek is érkeztek. Az egyik legrégebbi kocsi egy 98 éves Fiat 503-as volt. Az autót 1926 és 1927 között gyártották és összesen 42 ezer 421 készült belőle. Kapinya Mária a Fiat tulajdonosa elmondta, Magyarországon is ritkaságnak számít az autó, összesen egy van belőle. Az 1500 köbcentis, négyhengeres benzinmotoros járművet tavaly novemberben hozták be az országba.

Kapinya Mária és olasz párjának garázsában tucatnyi veterán jármű áll. Tizenkettő autójuk és legalább kétszáz motorjuk van. Egyike az 1922-ben gyártott francia motorkerékpár is, melyet Kaposvárra is elhoztak. – Ez egy nagyon különleges motor, ékszíj meghajtásos – mesélte a gyűjtő. – A három fokozatú váltóval felszerelt járművet 175 köbcentis motorral szerelték fel – tette hozzá Kapinya Mária.