Sok fogyni vágyó küzd azzal, hogy elveszik a milliónyi fellelhető információ között, mikor, mit és mennyit egyen, ha le szeretné adni a pluszkilókat. Többeket riaszt el az is a nagy fogyási tervtől, hogy a csirke-rizs kombináció és az ízetlen fogyókúrához tanácsolt ételeket nem tudja hosszú távon fogyasztani, ezért már az elején kudarcra van ítélve a fogyókúra. Most azonban egy olyan programban vehet részt bárki, aki néhány – vagy akár sok – plusz kilótól megszabadulna, ahol szakértők segítenek a vágyott cél elérésében, ráadásul komplett étrendet is kapunk bevásárlólistával.

– Április 15-től május 15-ig tart a diétás program, aminek a része a 30 napos étrendünk is, menüvel és bevásárlási listával együtt. Az ételek mind ízletesek, változatosak, és a segítségével nem kell azon gondolkodnunk, mikor és mit együnk. Az is nagyon lényeges szempont, hogy a programot úgy állítjuk össze, hogy a szervezet a fogyókúra alatt is megkapja mindazt a tápanyagot és ásványi anyagot, vitamint, amire a kiegyensúlyozott működéshez szüksége van. Ebben nagy segítséget nyújtanak a turmixaink is, amelyek egy komplett étkezést tudnak helyettesíteni, hisz tartalmaznak minden olyan összetevőt, amire szükségünk van - mondta el Ötvös Edina, az IdealBody táplálkozási szakértője.

Étrend, bevásárlólista és szakértők támogatják a fogyni vágyókat

A szakember szerint számos tévhit él a fogyókúrával kapcsolatban, sokan pedig koplalással próbálnak fogyni, ami nem csak egészségtelen, de jojó-effektushoz is vezethet.

„A Fogyj velünk! egy hónapos kampányában a zárt Facebook-csoporthoz való csatlakozással lehet részt venni. Itt osztjuk majd meg az étrendet és a bevásárlólistát, de rendszeresen elkészítünk majd egy-egy fogást, hogy megmutassuk, milyen egészséges és változatos ételek szerepelhetnek a fogyókúrában. Mindemellett életvezetési tanácsadással, a fogyás lelki oldalával is foglalkozunk, amiben komoly szakértők is a fogyni vágyók segítségére lesznek. Ez alatt az egy hónap alatt elméleti anyagokkal is segítünk, hogy érthetőbbé váljanak a táplálkozás miértjei és alapelvei, amelyek nem csak a fogyásban, de az ideális testsúly megtartásában is segítenek a későbbiekben. Akik csatlakoznak egymást is inspirálhatják, támogathatják, de bármikor fordulhatnak a szakértőkhöz is egy kis segítségért” - tette hozzá Ötvös Edina.

A kampány keretében mindenki megadhatja a vágyott fogyás mértékét, amelyet a szakértők, az étrend és a változatos ízű turmixok segítenek elérni. A fogyás ráadásul jutalommal is jár most, akik aktívak a zárt csoport életében közöttük kisorsolnak egy 100 ezer forint értékű IdealBody turmix csomagot, egy 50 ezer forint értékű IdealBody kollagén csomagot, valamint egy 2 alkalmas táplálkozási tanácsadást Ötvös Edinával vagy életvezetési tanácsadást Bús Tímeával, melyek közül a nyertes választhatja ki a preferencia alapján melyik tanácsadást szeretné.