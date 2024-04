A 2018-ban elindított program az idén is folytatódott, a cél továbbra is az, hogy minden kaposvári nagycsoportos óvódás eljusson a pécsi állatkertbe. Évente mintegy 600 gyermek részesül ebben a kedvezményben, felnőtt kísérőkkel együtt. Elsőként a Temesvár és a Damjanich utcai óvodások kirándultak. A látogatások után az önkormányzathoz rendszeresen érkeznek rajzok a kicsiktől, ezekből kiderül, hogy az milyen nagy élményt jelent nekik az állatkerti séta. A pandémia alatt a gyerekek az állatkerti látogatást helyett városi strandbelépőt kaptak. A polgármester emlékeztetett arra, hogy Kaposvár korábban több szabadidős, valamint a gyermekek egészségét szem előtt tartó programot is indított.