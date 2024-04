A császármetszés nagy hasi beavatkozás, s noha orvosi oldalról rutinműtét, mégis fontos tudatosítani, lehetnek olyan testi-lelki következményei, melyek az anyára és gyermekére, de még a partnerre, apára is kihathatnak. Érinthetik a női ciklust, a szexuális életet, a következő baba foganását, a későbbi várandósságok kimenetelét, illetve az anya általános testi-lelki jóllétét is. Ezeket azonban a közhiedelemmel ellentétben nem kell eltűrni, a legtöbbre ugyanis van megoldás, terápiás módszer, bármilyen régen is volt már a műtét.

Tudtad? Császármetszés után gyakoribbak lehetnek a termékenységi problémák, a méhen kívüli terhesség, a lepényleválás, a túl mélyen tapadó és növekvő méhlepény (placenta accreta), a hasűri összenövések (és az azokkal járó panaszok testszerte), a krónikus kismedencei fájdalmak, a „niche” (a műtét hegének elégtelen gyógyulása), a fájdalmas szexuális élet.

„Behúzó, csúnya, hurkás vagy érzéketlen heg, szülés utáni székrekedés, szex közbeni, illetve a menstruációs ciklusban felbukkanó panaszok, deréktáji fájdalmak, torna hatására sem változó szétnyílt hasizom, kötényhas – ezek a leggyakoribb hívószavak, amikkel császármetszés után felkeresnek az anyák” – sorolja Rákosi Dóra, gyógytornász, a Császárvonal alapítója. Mint mondja, teljesen változó, ki mikor érkezik el oda, hogy hasi műtétje után segítséget kérjen. „Hogy mi a jelentősége az időnek szülés után? Felépülni minden műtétből időbe telik, ám nem mindegy, mivel és hogyan töltjük azt az időt… Ha soha nem foglalkoztunk regenerálódásunkkal császár után, akkor évekkel később is ugyanott kell elkezdenünk: az alapoknál, fokozatosan, magunkra és testünk jelzéseire is figyelve. Természetesen, ha korán, a műtéthez képest hamar kezdjük a célzott, császármetszés utáni tornát, a (nyirok)keringés rendezését, a hegmasszázst, az idegrendszeri egyensúly helyreállítására való törekvést, akkor kevesebb összenövéssel, rugalmasabb heggel számolhatunk hosszú távon. Ha később, akkor ugyanez több időbe fog telni” – magyarázza Dóra, aki hozzáteszi, tényleg nincs olyan, hogy „túl késő”. Volt már 60 éves, kétszeres császáros páciense, akinek a kismedencei panaszait sikerült császáros hege kezelésével enyhíteni, míg másnak a szülésélményről való beszélgetés segített a manuális hegkezelés mellett a kötényhasa javulásában.

Érintettek mesélték „Apróbb testi panaszaim voltak a császárom után, de nem azért kerestem szakembert, hanem inkább a megelőzés miatt. 3 hónappal a szülés után mentem, és az egyéni élethelyzetemet, testi gondjaimat beszéltük át, személyre szabott gyakorlatokat kaptam. Számomra hihetetlen testi összefüggésekre derített fényt, amit lehet, el sem hinnék, ha nem saját magam tapasztalok meg.” (Emese)

Ha császármetszés után bármilyen fizikai kellemetlenséget tapasztalunk, először természetesen orvosi oldalról érdemes végigjárni, mi lehet mögötte, ám ezek nem ritkán negatív eredményekkel járó kivizsgálások. Ilyenkor az édesanyák nem tudják, hova is menjenek tovább, mert a panaszuk attól még adott. Ekkor kerülnek képbe a hegkezelésben is jártas (ideális esetben gyógytornász) szakemberek, akik számtalan terápiás módszerrel, komplex megközelítéssel igyekeznek változást hozni az anyák életébe. Ez lehet torna, eszközös és manuális testkezelés, hegkezelés, gépi kezelés, életmódbeli tanácsok összeállítása, akár pszichológussal, perinatális tanácsadóval való együttdolgozás. És erre gyakran van szükség a testi kezelésen túl, mert a testtel való kapcsolódás megnyitja az utat az elzárt, elnyomott, elfeledettnek hitt érzések előtt is sokszor.

A lélek sebei

Egy hasi szülés után a megkönnyebbüléstől a haragig széles lehet ugyanis a skála, amivel egy édesanya (de akár az apa is) szemben találja magát. Attól függően, milyen körülmények között kerül valaki a műtőbe (életveszély, sürgősség, információhiány, kontrollvesztés, váratlan altatás, vagy tervezettség, nyugalom, fogadott, ismerős szakemberek, biztosított aranyóra), nagyon sokféle lehet a szülésélmény, illetve az, hogy később ez miképp dolgozik tovább az érintettekben.

Veisenberger Eleonóra, perinatális szaktanácsadó szerint van néhány hétköznapi jel, ami arra utalhat, a szüléskor megéltekkel még érdemes foglalkozni, segítséget kérni. „Elsírom még magam, amikor a szülésemre gondolok. Elkerülöm a várandós/kisbabás barátnőmet. Nagy családot szerettünk volna, de rettegek attól, hogy újra várandós lehetek, így inkább elfordulok a páromtól. Már több hónapos a gyermekem, de én még mindig csak szüléstörténeteket olvasok és a magam igazát nyomozom. Olykor úgy érzem, minden kerek, de aztán jön a gyermek szülinapja és én végigzokogom a tortakészítést. Úton a következő baba, és a pozitív teszt óta a szüléstől rettegek” – sorolja.

És ahogy a szüléssel összefüggésbe hozható testi gondok esetén, úgy a lelki batyunkkal sincs olyan, hogy túl késő lenne „kicsomagolni”. „Egy szülésélmény mozaikjainak rendezése kapcsán rájöhetünk, hogy megéléseink gyökere sokkal korábbról ered. Saját születésünk, gyermekkorunk, szüleink, nagyobb hullámvölgyeink és -dombjaink formálnak minket. És amire hivatkozni szoktak ilyenkor – a szakember felkeresése, segítségkérés, szembenézés helyett –, az az idő. Márpedig az idő nem gyógyít. A múló idő alatt megjelenő egyéb élmények, gondolatok, találkozások viszont igen.” Eleonóra azt is felidézi, volt már olyan tapasztalata, amikor egy nagymamával beszélgetett, akinek lányát kísérte dúlai minőségben. Az asszonynak, ahogy kapcsolódtak, rengeteg felismerése jött saját szülésélményei kapcsán. „Egy negatív, akár sokáig elnyomott élmény felbukkanhat egy ismerős szülésekor, de a fenti példa alapján akár sokkal később, mondjuk az unokánk születésekor. Vagy egy testérzet megjelenésekor, ami behívja a szülésünket – egy remegés, vagy olyan bélmozgás, amely az egykori magzatmozgásra emlékeztet bennünket. Soha sem késő ezzel foglalkozni.”

Érintettek mesélték „Főleg a harag és a szégyen érzések voltak azok, amelyek a szülés utáni hónapokban is napi szinten jelen voltak az életemben. Szinte égetett belülről az élmény, és az, hogy nem értettem, hogy minden készülés ellenére hogy történhetett ez. A terápia abban segített nekem, hogy össze tudtam kapcsolni a szülés közben megélt élményeket az én személyes történetemmel, korábbi traumáimmal. A feldolgozással sikerült egy olyan állapotba, nézőpontba kerülnöm, ahol már nem az a legfontosabb, hogy mások mit tettek. Azért, amit mások tettek, nem tudok felelni. Azért viszont, hogy velem mi van, én hogyan vagyok, igen, és ez sokat számít. Nekem ez reményt adott és segített lenyugodnom.” (Enikő)

Neked is javasolnak #hegtudatos szakembert!

A Császárvonal Hegtudatos néven szakemberképzést is indít idén szülés körüli segítőknek. Olyan szakemberbázist szeretnének létrehozni itthon, akikhez bizalommal fordulhat minden császáros édesanya (az érdeklődő szakembereket szakmai társalgójukba várják). A csapat eddig is élen járt a betegutak rajzolásában (a [email protected] címen tud bárki segítséget kérni náluk császármetszés/VBAC előtt és után): az elmúlt években több ezer édesanyát irányítottak hegkezelésben jártas gyógytornászhoz, terapeutához, illetve pre- és perinatális időszakban képzett, traumatudatos perinatális szaktanácsadóhoz, pszichológushoz, pszichiáterhez.

Sosincs késő: kezdd el most áprilisban!

A császármetszés hónapja alkalmából a Császárvonal Videótárában jelképes áron tett a csapat elérhetővé egy testet-lelket ébresztgető, császármetszés, VBAC utáni mini torna- és testkezelő programot „Sosincs késő” néven. A finom, átmozgató tornák mellett nyirokkeringést javító testkezelés, has- és hegmasszázs is került a csomagba, melynek segítségével sokak megismerhetik így a császármetszés utáni öngondoskodás egyszerű, ám annál fontosabb és hatékonyabb módjait. A programban találkozhat a közönség Rákosi Dórával, Halmosné Minczér Mariann pre- és posztnatál edzővel, illetve Zágoni Bettina (Tina Moderngoddess) perinatális szaktanácsadóval is.